Roger Torrent cobra més de 9.300 euros al mes com a president del Parlament

Torrent cobra més de 9.300 euros bruts





El president del Parlament, el republicà Roger Torrent, cobra més de 9.300 euros bruts al mes, als quals se sumen altres 2.000 euros per a desplaçaments lliures d'impostos.





El Parlament va fixar el 2017 una assignació fixa per a la persona que exerceix el càrrec de president de 14 pagues anuals de 7.794 euros bruts.





Com a membre de la Mesa, té dret a cobrar un complement pel càrrec de representació d'altres 14 pagues de 1.565 euros. En total, suma gairebé 9.360 euros.





El reglament del Parlament fixa unes quantitats per desplaçaments per la distància que hi ha entre la residència habitual del diputat i Barcelona, on es desenvolupa l'activitat legislativa.





Sarrià de Ter, on resideix Torrent, està a 105 quilòmetres Barcelona, i el president de la cambra catalana podria ingressar 28.002 euros anuals per aquest concepte, uns 2.000 euros al mes amb 14 pagues. per la qual cosa Torrent estarà connectat 28.002 euros anuals, lliures d'impostos, per aquest concepte.





Segons el reglament d'ERC, dels primers 35.000 euros que percebi, Torrent haurà donar 1.860 euros al partit, i de la resta haurà de donar el 14%.