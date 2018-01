El telèfon d'emergències 112 atén 2,6 milions de trucades a Catalunya el 2017, un 5% més

El 112 atén 2,6 milions de trucades





El Centre d'atenció i gestió de trucades d'urgència 112 a Catalunya va atendre 2.680.520 trucades en 2017, mentre que l'any anterior van rebre 2.556.405, gairebé un 5% més, ha informat aquest dilluns en un comunicat.





Del total de trucades l'any passat, 1.607.594 van ser trucades operatives, generades per una emergència, i van suposar la mobilització de recursos de cossos operatius, un 9,7% més que el 2016, quan van ser 1.465.585 trucades.





Els mesos en què es van rebre més trucades van ser juliol (166.327), juny (160.854) i agost (159.668): concretament els dies amb més trucades van ser la nit de la revetlla de Sant Joan i el matí següent, i el 5 d'agost, en què hi va haver una onada de calor i una fuga química d'un tren de mercaderies perilloses a Portbou (Girona).





El 34,5% de les trucades van ser per motius de seguretat i es van derivar als Mossos d'Esquadra i les policies locals (554.775, un 11,3% més respecte l'any anterior); el 29,9% per assistència sanitària i derivades al Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), un 480.818 trucades, un 7% més; un 15,2% per tràfic (244.393, un 9,1% més), i un 5,8% per incendis que es van derivar als Bombers (93.077, 12,1% més).





Pel que fa a territoris, el 62,9% de les trucades operatives que es van rebre al telèfon d'emergències van ser des de la província de Barcelona, segons el balanç fet públic aquest dilluns.