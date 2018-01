Bruno Mars es queda amb els principals premis Grammy

Bruno Mars triomfa als Grammy





El cantant de R&B Bruno Mars va guanyar diumenge el principal premi Grammy, negant als rapers Kendrick Lamar i Jay-Z l'honor de convertir-se en el primer artista de hip-hop a 14 anys a conquistar el preuat guardó a millor àlbum de l'any.





Mars es va quedar amb sis Grammys, entre ells el de cançó de l'any per la seva senzill "That 's What I Like" -derrotando a l'èxit de Luis Fonsi "Despacito" - i el d'enregistrament i àlbum de l'any per "24K Magic".





Per la seva banda, Lamar, de 30 anys i reconegut com un dels rapers més innovadors de la seva generació, va guanyar cinc premis majorment en categories de rap pel seu àlbum "DAMN" i el seu senzill "Humble".





L'artista es va guanyar també l'ovació del públic al Madison Square Garden quan al començament de la cerimònia va iniciar la seva actuació amb un grup de ballarins vestits amb uniformes militars i una bandera dels Estats Units com a teló de fons.





El músic va interpretar un medley amb diversos dels seus èxits, entre ells "XXX" -amb U2- i "DNA", per tancar amb "King 's Dead", quan els ballarins vestits amb caputxes vermelles actuant com si els disparessin i caient al pis. La seva actuació va rebre aplaudiments i una ovació de peu.





L'èxit de Lamar va arribar a costa del seu col·lega Jay-Z, que malgrat ser l'artista més nominacions -vuit- de la nit se'n va anar a casa amb les mans buides.





En tant, la colombiana Shakira es va quedar amb el premi a àlbum de pop llatí amb "El Dorado", relegant al seu compatriota Juanes ia la mexicana Natalia Lafourcade entre d'altres.





A la catifa vermella prèvia a la cerimònia del premi, desenes de músics van portar roses blanques com a senyal de suport a la igualtat de gènere i contra l'assetjament sexual, un tòpic reflectit també a l'escenari amb una emotiva interpretació de Kesha de la seva cançó "Praying".