Associacions mèdiques demanen a la DGT que prohibeixi fumar quan es condueix

Demanen prohibir fumar al volant





La Societat Espanyola de Metges d'Atenció Primària (SEMERGEN), la Societat Espanyola de Pneumologia i Cirurgia Toràcica (SEPAR), i la Societat Espanyola de Medicina de Trànsit (SEMT) ha reclamat formalment en una carta a la Direcció General de Trànsit (DGT) que dins de la nova normativa no es permeti el consum de tabac durant la conducció, independentment de qui sigui present en el vehicle, per salut i per evitar distraccions.





El Reglament General de Circulació de la DGT no eximeix del consum de tabac mentre es condueix, sinó que només reflecteix que el conductor està obligat a mantenir la seva pròpia llibertat de moviments, el camp necessari de visió i l'atenció permanent a la conducció per garantir la seva pròpia seguretat, la de la resta dels ocupants del vehicle i la dels altres usuaris de les vies.





El temps mitjà per encendre un cigarret és de 4,1 segons. En aquest temps es recorren 113 metres a 100 km / hora, velocitat que requereix d'una distància aproximada a un camp de futbol per aturar el vehicle que es condueix. A més, el temps mitjà per fumar un cigarret és de 3,4 minuts, que a 100 km / hora es recorren 6 Km.





"Fumar dins d'un vehicle perjudica la salut del propi conductor i disminueix la seva capacitat de concentració, ja que pot ocasionar cefalees, cansament, fatiga, elevació de la pressió arterial i mala oxigenació; també és nociu per als acompanyants o fumadors passius, en trobar aquests en un habitacle petit, mal ventilat i estar exposats a una concentració de fum 30 vegades superior a les d'un habitatge ", adverteix el doctor Fernando Pérez Torralba, president de la SEMT.





Segons dades de la DGT, la conducció distreta ha suposat un 32% de les víctimes per accidents de trànsit el 2017, i més del 60% dels accidents es deuen a la pèrdua de contacte visual amb la carretera.





"El tabac, considerat com una distracció al volant, requereix que el conductor es vegi obligat a conduir amb una sola mà, mentre busca el cigarret, l'aproxima a la boca, busca l'encenedor i encén la cigarreta o si va tirant les cendres per la finestreta del vehicle", adverteixen en la seva petició.





Sobre això, el doctor Carlos A. Jiménez Ruiz, president electe de SEPAR, afirma que "aquesta recomanació redundaria en una millora de la salut i en un increment de la seguretat viària"; mentre que la doctora Esther Redondo, coordinadora del grup de treball d'Activitats Preventives de SEMERGEN, reitera que es tracta d'una distracció que "pot ocasionar accidents de trànsit en què ocupants, usuaris de la via pública i el mateix conductor es vegin seriosament afectats".