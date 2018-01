Sànchez demana la seva llibertat perquè l'entrada policial a l'ANC es va fer sense problemes

Sànchez demana la seva posada en llibertat





El diputat de JxCat i expresident de l'ANC, Jordi Sànchez, va presentar divendres un escrit davant del magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que instrueix la causa pel procés sobiranista, en el qual li recordava la seva petició de posada en llibertat i al·legava que durant l'entrada de la Guàrdia Civil a l'ANC dimecres no hi va haver mobilitzacions i va transcórrer amb tota normalitat.





Segons han informat aquest dilluns fonts jurídiques, l'escrit recorda que l'11 de gener van declarar davant del jutge i que l'endemà van presentar un escrit demanant la seva posada en llibertat, i que des d'aleshores estan pendents de la resposta de Llarena.





Per insistir en aquesta petició, argumenten que no hi ha risc de reiteració delictiva i que prova d'això és que a l'entrada d'agents de l'Institut Armat a la seu de l'ANC a Barcelona dimecres passat es va fer amb tota normalitat i que des de l'entitat i la defensa Sànchez van col·laborar en tot moment.





Destaquen que no es va produir cap concentració davant la seu -de fet, des de l'ANC van demanar expressament que ningú anés- i que la diligència judicial per ordre de Llarena de bolcar el correu electrònic de Sànchez es va emplenar tot i que ell no estava present en la diligència.





En l'escrit del 12 de gener, Sànchez va acatar expressament la Constitució i l'Estatut i va rebutjar la unilateralitat de la declaració d'independència de Catalunya.