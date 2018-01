Iglesias qüestiona la resolució del TC sobre Puigdemont perquè actua contra fets que no s'han produït

El secretari general de Podem, Pablo Iglesias, ha censurat aquest dilluns la resolució del Tribunal Constitucional (TC) sobre la investidura a distància de l'expresident català Carles Puigdemont i ha criticat als seus jutges per actuar com la policia Precrim de la pel·lícula de Tom Cruise 'Minority Report', és a dir, prenent mesures contra delictes que encara no s'han produït.





Així ho ha posat de manifest Iglesias en roda de premsa després de ser preguntat per la decisió del tribunal de no acceptar la sessió d'investidura de Carles Puigdemont programada per aquest dimarts si el candidat no és present al Parlament de Catalunya.





El líder de la formació morada ha assenyalat que no només a ell li ha cridat l'atenció aquesta mesura cautelar del Constitucional, sinó que a Espanya a "molts" juristes de diferent "pelatge" ideològic també els ha sorprès.





I és que, segons la seva opinió, resulta "cridaner" que quan es demana al TC l'admissió o inadmissió a tràmit de dos recursos presentats per l'Advocat de l'Estat contra l'anunci d'investidura realitzat pel president del Parlament, Roger Torrent, i la posterior convocatòria d'un Ple d'investidura, el tribunal "contesti a alguna cosa que no se li ha preguntat".





"Que el TC, en un simple acte d'admissió, prohibeixi procediments de vot que no s'han produït, revela no ja l'excepcionalitat sinó la precarietat del nostre Estat de Dret", escrivia aquest diumenge a això Iglesias en el seu compte personal de Twitter.