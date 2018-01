Piqué renova amb el FC Barcelona fins al 2022

Gerard Piqué ha signat la seva renovació amb el FC Barcelona al costat del president del club, Josep Maria Bartomeu.





Gerard Piqué ja ha signat la seva renovació per al FC Barcelona fins al 2022, una tasca que, com bé ha dit el mateix Josep Maria Bartomeu, "no ha estat difícil" ja que el jugador "tenia clar que aquest era el seu club", ha assegurat el president del club. Una cosa que també ha afirmat després el defensa: "El procés de quedar-me aquí és tan natural ... Mai m'he plantejat cap altra cosa."





En la roda de premsa posterior a la signatura, Piqué ha celebrat la seva renovació i ha desitjat que no sigui l'última perquè "acabar la carrera aquí és el que sempre vaig voler des que vaig tornar". De fet, ha assegurat que "si no hi hagués hagut aquesta renovació, probablement ho hagués deixat".





I ha tornat ha agraeix al president Bartomeu i el Barça l'oportunitat de seguir formant part d'aquest club i ha reconegut el afortunat que és ja que "molt pocs poden dir que hauran estat 14 anys al club dels seus amors. Estic molt agraït" .