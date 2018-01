El Suprem nega a Junqueras assistir a la sessió d'investidura

Junqueras no pot acudir al ple.





El magistrat del Tribunal Suprem Pablo Llarena, que investiga la causa de l' 'Procés', ha recordat l'exvicepresident català Oriol Junqueras, l'exconseller d'Interior Joaquim Forn i l'exlíder de l'ANC Jordi Sànchez, tots ells en presó preventiva, que no tenen permís per a acudir demà a la sessió d'investidura del Parlament però poden delegar el vot.





La decisió s'explica en un acte en el qual el magistrat rebutja els recursos presentats per les defenses de Forn i Sánchez, i als quals es va adherir Junqueras, contra la resolució per la qual el passat 12 de gener es va impedir assistir a la sessió de constitució de la cambra catalana.





També els recorda que la seva actuació social i política "resulta inconciliable" amb el permís que reclamen, justificant així la desestimació del recurs.





El magistrat insisteix que hi ha encara risc de reiteració delictiva i per això no poden obtenir els permisos reclamats.