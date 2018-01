La CUP exigeix que ATLL torni a ser pública per recolzar la investidura de Puigdemont

Sirvent ha explicat l'acord amb JxCat i ERC.





La diputada de la CUP en el Parlament Maria Sirvent ha explicat que l'acord que preparen amb JxCat i ERC per investir president de la Generalitat a Carles Puigdemont també inclourà l'exigència que Aigües Ter Llobregat (ATLL) torni a ser pública.





La CUP porta dies reunint-se amb tots dos grups per aconseguir acords en un programa del Govern per a la propera legislatura que permetin propiciar el suport de la CUP a la investidura de Puigdemont.





Segons Sirvent, hi ha "un compromís clar" amb JxCat per retirar els concerts a les escoles que segreguin per sexe, i també ho hi ha per crear una assemblea que iniciï el procés constituent que la CUP portava al seu programa.





La idea que els 'cupaires' proposen i que estan "prop de tancar" suposa crear des del minut zero de la legislatura una assemblea constituent provisional formada per càrrec electes, parlamentaris i membres d'organisme supramunicipals.





"Es tracta de dotar de sobirania a aquesta assemblea per afrontar el 155 i els comptes intervinguts" des de l'inici de la legislatura fins a les eleccions municipals de 2019, quan es constituiria una Assemblea Constituent que desplegaria el Procés Constituent obrint el debat i la participació ciutadana.





RIERA, REPRESENTANT DEL SUBGRUP





La CUP s'ha constituït com a subgrup al Parlament i ha escollit a Carles Riera com a "representant", atenent al fet que els subgrups no poden tenir president ni portaveu, sinó un representant que fa de les dues funcions.





Segons han explicat fonts del partit, els quatre diputats es van constituir com a subgrup divendres, després de descartar la possibilitat que un altre grup els cedís un diputat per constituir-se com grup.





El Consell Polític de la CUP de fa dos caps de setmana va decidir que volia constituir com a grup, però sense fer concessions a canvi, de manera que l'oferta inicial de JxCat de cedir-los un diputat ha quedat rebutjada.