El Constitucional admet que va actuar amb "urgència excepcional" per prohibir la investidura telemàtica

El Tribunal reconeix que va actuar de forma inèdita.





El Tribunal Constitucional (TC) admet que va actuar sense que existís cap precedent, però amb "urgència excepcional" quan va acordar prohibir la investidura en absència de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.





Puigdemont està fugit a Bèlgica, i el Tribunal li va exigir autorització judicial per a acudir a la sessió prevista per a aquest dimarts al Parlament.





Així s'assenyala en l'acte, que de forma inèdita va dictar una sèrie de mesures cautelars a aplicar abans de decidir en els propers dies si admet o no a tràmit el recurs presentat per l'Advocat de l'Estat contra l'anunci d'aquesta investidura.





En la resolució completa es reconeix que "no hi ha cap precedent" en la jurisprudència del tribunal de garanties, tot i que s'aprecien "raons d'urgència" per adoptar la mesura per tal d'evitar "els danys que el Govern a través de la suspensió pretén evitar ".





El contrari suposaria buidar de contingut la prerrogativa que la Constitució reconeix al Govern central i que permet que els actes impugnats davant el TC quedin en suspens mentre es decideix sobre el fons.