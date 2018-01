Acusat de gihadisme declara que dir 'Al·là és gran' és el mateix que afirmar 'Viva Nacho Vidal'

L'acusat ha negat vincles amb l'extremisme.





Jacobo Orellana, un dels acusats de pertànyer a una cèl·lula gihadista que va planejar atemptar a Barcelona el 2015, ha declarat en el judici a l'Audiència Nacional que exclamar 'Al·là és gran' és com dir 'visca Nacho Vidal'.





L'acusat ha volgut descartar així que aquesta expressió tingui relació amb l'extremisme islàmic.





En un moment de l'interrogatori, el seu advocat li ha preguntat si proclamar 'Al·là és gran' és com si un catòlic afirma 'visca la verge del Rocío, al que Orellana, anomenat' Yacoub ', ha contestat: "Sí, és com dir 'visqui Nacho Vidal' ".





D'aquesta manera, l'acusat ha negat tots els fets que se li imputen i ha dit que mai ha pertangut a cap cèl·lula terrorista i no ha estat líder de niguna.





"Si no vaig poder arribar a fer-me autònom", s'ha queixat Orellana, que abans de ser detingut era fruiter.





La Fiscalia demana set anys de presó per Jacob Orellana per integració en organització terrorista, en concret per formar part, al costat d'altres nou persones, de la cèl·lula 'Fraternitat islàmica. Grup per a la predicació de l'Jihad ', que va ser desarticulada a Terrassa en l'anomenada' operació Caront 'a la primavera de 2015.





CATALÀ NO INDEPENDENTISTA





Orellana és un dels conversos d'aquest grup i, segons ha explicat a preguntes del seu advocat, el Cristianisme i l'Islam no són religions tan diferents perquè comparteixen "moltes coses".





"Buscant en el Cristianisme, vaig acabar en l'Islam", ha comentat Orellana.





L'acusat, que s'ha declarat "català no independentista", ha dit no conèixer els altres imputats en aquesta causa.

Només ha assenyalat que pot haver-los vist a la mesquita de Terrassa on es van conèixer i que en cap moment va parlar amb ningú d'atemptar a Espanya.





"Si algú em diu que va a atemptar a la meva terra, o m'entra el riure o vaig a la policia. En els atemptats de Barcelona gairebé mor la meva cosina. ¿Vaig a celebrar-ho només perquè sigui musulmà?", Ha manifestat.





VIVIA DE 'OKUPA'





Pel que fa al sofre, llibres religiosos i altres coses trobades en el seu domicili durant els registres policials, Orellana ha explicat que hi vivia de 'okupa' i que la casa la utilitzaven també altres persones per guardar objectes personals i ha garantit que el que se li atribueix no era seu.





Així, ha negat haver tingut una llibreta trobada a la casa amb reflexions com 'Al·là castiga els no creients tot i que facin bones obres', i ha afirmat que l'Islam li ha ensenyat "els valors del respecte a la gent".





Orellana ha dit que no pot negar que alguna vegada va parlar amb els seus amics a la sortida de la mesquita sobre la guerra de Síria o sobre l'Estat Islàmic, però ha subratllat que això no vol dir que sigui terrorista.