Puigdemont juga a despistar sobre la seva tornada a Catalunya

Puigdemont no concreta si tornarà a Catalunya.





El candidat de JxCat a presidir la Generalitat, Carles Puigdemont, ha penjat una foto al seu compte d'Instagram en què es veu el passeig barceloní Picasso, on hi ha un dels accessos al Parlament.





A la imatge, Puigdemont constata que queden 24 hores per al ple d'investidura i afegeix: 'Pel país. Per les llibertats. Per les nostres institucions. Per la democràcia. Per la dignitat. Pel futur. Per tu '.





També afegeix en la fotografia el hashtag 'República Catalana', sense concretar si està disposat a tornar a Catalunya per assistir dimarts al ple d'investidura.