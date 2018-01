Els independentistes renoven els seus líders i els constitucionalistes els mantenen

CatECP també renova la seva cúpula.





JxCat, ERC, CatECP i la CUP han renovat els seus líders al Parlament per a la nova legislatura, mentre que el PP, el PSC i Cs han mantingut els mateixos que en l'anterior mandat.





Les set formacions polítiques ja s'han registrat a la Cambra com a grups parlamentaris, un termini que finalitzava aquest dilluns a les 18 hores.





JxCat ha situat com a president del grup a Jordi Sànchez, empresonat a Soto del Real, i com a portaveu a Elsa Artadi; seran portaveus adjunts Eduard Pujol, Albert Batet, Josep Maria Forné, Gemma Geis i Lluís Guinó.





ERC ha renunciat a que el seu cap de files, Oriol Junqueras, sigui el president del grup -està a la presó d'Estremera des del 2 de novembre-, i ha cedit aquesta responsabilitat al seu número dos, Marta Rovira.





L'actual portaveu del partit, Sergi Sabrià, també exercirà el càrrec de portaveu al Parlament, i el partit no ha fet efectius els nomenaments dels portaveus adjunts -en aquest cas encara hi ha marge per decidirlo-.





Els dos partits han renovat la seva estructura ja que, en l'anterior legislatura, van concórrer en coalició com JxSí, un pacte que no es va repetir en els últims comicis; JxSí el va presidir Lluís Corominas, actualment retirat de la primera línia de la política, i la portaveu va ser Rovira.





CatECP també renova la seva cúpula respecte al seu grup de referència en l'anterior legislatura: si SíQueEsPot el va presidir Lluís Rabell i va exercir de portaveu Joan Coscubiela, tots dos retirats, en aquest mandat el presidirà Xavier Domènech; la portaveu serà Elisenda Alamany i l'adjunta, Marta Ribas.





També renova lideratges la CUP: Carles Riera era diputat ras en l'anterior legislatura i ara serà el "represenante" dels 'cupaires' a la Cambra.





La CUP va obtenir quatre diputats en els comicis, per la qual cosa no ha pogut tenir grup parlamentari propi i s'ha quedat com a subgrup.





PP, PSC i Cs MANTENEN ELS SEUS PRESIDENTS





Tampoc té grup propi PP, que es va quedar en quatre diputats, i el seu representant serà Xavier García Albiol, que en la legislatura passada va ser el president de grup.





El PSC i Cs mantenen la mateixa estructura que en l'anterior mandat: Miquel Iceta serà el president de grup i Eva Granados la portaveu, mentre que Inés Acostades serà la presidenta de Cs i Carlos Carrizosa el portaveu.