Brussel·les sosté que la futura PAC no renacionalizará competències

Hogan rebutja distorsions en el mercat.





El comissari d'Agricultura i Desenvolupament Rural, Phil Hogan, ha assegurat que el document de la Comissió Europea sobre el futur de la política agrària comuna (PAC) més enllà de 2020 no comporta una "renacionalització" de la mateixa i majors distorsions en el mercat .





Hogan també ha garantit que els objectius seguiran sent comuns.





"Subratllo que proposem subsidiarietat en la implementació, no en el disseny de polítiques per part dels Estats membre. Mantenim la naturalesa comuna fonamental de la PAC i la integritat del mercat únic, assegurant la igualtat de condicions a la UE", ha dit el comissari irlandès.





"Em vaig centrar en algunes àrees, incloent el suggeriment que la nostra proposta comporta una renacionalització. Rebuig totalment aquesta categorització", ha apuntat Hogan en la compareixença.





DISTORSIONS SOBRE LA COMPETÈNCIA





En aquesta línia, el comissari irlandès ha expressat que els objectius de la PAC seguiran sent comuns, que es protegirà el funcionament del mercat únic i que s'eliminaran "en la mesura del possible" i no s'enfortiran distorsions sobre la competència.





Els Vint han debatut durant la trobada l'enfocament de l'Executiu comunitari per a la PAC després de 2020, que planteja la possibilitat de donar més responsabilitat als Estats membres mitjançant l'elaboració de plans nacionals que hauran de ser aprovats a nivell europeu.





"UNANIMITAT VIRTUAL"





Hogan ha intentat començar a "omplir de contingut" el document, que la Comissió Europea va presentar al novembre, tot i que ha recordat que encara no és una proposta legislativa i que encara no es pot debatre sobre qüestions financeres perquè aquest assumpte depèn d'una altra proposta sobre el pressupost plurianual de la UE per al període 2021-2027, que arribarà al maig.





En qualsevol cas, el comissari d'Agricultura ha celebrat que hi hagi "unanimitat virtual" entre els socis comunitaris sobre aquesta major subsidieriedad, encara que subjecta a condicions.





Hogan també ha recalcat que ha abordat algunes "preocupacions" expressades per ministres pel que fa als plans estratègics nacionals.