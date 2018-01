JxCat demana al TC que anul·li les mesures cautelars contra el ple d'investidura

Puigdemont ha acreditat la seva condició de diputat.





JxCat ha presentat un recurs davant del Tribunal Suprem en què demana que s'anul·lin les mesures cautelars contra el ple d'investidura.





JxCat considera que vulneren drets fonamentals i envaeixen l'autonomia del Parlament i les competències de la taula.





D'altra banda, Carles Puigdemont ha presentat davant el Suprem un escrit acreditant la seva condició de diputat, per la qual cosa considera que no li cal cap autorització judicial per a ser investit president.





DRETS FONAMENTALS





Així, JxCat considera que es "vulneren drets fonamentals", ja que les mesures no han estat sollicitades per cap de les parts, i a més envaeixen l'autonomia del Parlament i la competència exclusiva de la Mesa en l'aplicació i interpretació del seu reglament.





Per això, insisteix que es declari la nullitat de la resolució del TC, acordant-se també la seva suspensió cautelar mentre es tramita el recurs.





A més, Puigdemont ha presentat un escrit al Tribunal Suprem acreditant la seva condició de diputat i tots els drets i prerrogatives que li són inherents, especialment el d'immunitat parlamentària, "per la qual cosa entén que no fa falta demanar cap tipus d'autorització judicial per a l'exercici d'aquests drets".





Puigdemont també ha enviat una carta al president del Parlament, Roger Torrent, demanant-li empara i perquè adopti "les mesures necessàries per salvaguardar els drets i prerrogatives del Parlament i els seus membres" i poder ser així investit.