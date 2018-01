Augmenten els casos de càncer tot i que el 40% es pot prevenir

Les morts per tumors de pulmó s'han incrementat.





La incidència del càncer segueix augmentant cada any a Espanya, tot i que el 40% dels casos es poden prevenir amb hàbits de vida saludables.





Així es desprèn de l'informe 'El càncer a Espanya 2018', realitzat per la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica (SEOM).





L'any passat es van detectar a Espanya 228.482 nous casos de tumor, sent el colorectal el més freqüent, seguit del de pròstata, pulmó, mama, bufeta i estómac (8.284).





INCREMENT DE L'ESPERANÇA DE VIDA





"Les principals raons de l'augment dels casos de tumor són l'increment de l'esperança de vida, el desenvolupament dels p rogrames de cribratge i la no adopció d'hàbits de vida saludables", ha alertat la presidenta de SEOM, Ruth Vera.





I és que, tal com ha insistit, un 20% de la població a Espanya segueix fumant, tot i que se sap que el tabac és el responsable del 34 per cent de tots els càncers.





El consum d'alcohol segueix sent elevat encara que provoqui un 12 per cent dels tumors; i hi ha poca conscienciació dels perills de l'obesitat, la qual és responsable d'un de cada 20 tumors a Europa.





"Sabem que nou de cada 10 persones desconeixen que fumar augmenta el risc de desenvolupar un càncer (més enllà del de pulmó) i que 15 de cada 20 no saben que l'obesitat està associat a diversos tipus de tumors", ha postil·lat la presidenta de SEOM.





LA SUPERVIVÈNCIA ES SITUA AL 53%





D'altra banda, l'organització, al·ludint a dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE), ha informat que en l'any 2015, el càncer va ser la tercera causa d'estada hospitalària.





Així, queda per darrere de les malalties de l'aparell circulatori i respiratori. A més, els ingressos provocats per tumors es van mantenir "relativament estables" respecte a anys anteriors.





Pel que fa a la supervivència, a Espanya actualment se situa en un 53% als cinc anys, a causa especialment als progressos que s'han obtingut en alguns tumors com, per exemple, càncer de mama o còlon.





SEGONA CAUSA DE MORT





No obstant això, el càncer continua sent la segona causa de mort a nivell global i que calcula que el nombre de morts per aquestes patologies augmentarà a més de 14 milions l'any 2035.





Concretament, el 2016 el càncer va ser la segona causa de mort a Espanya (68.619 homes i 44.320 dones), sent el de pulmó el que més morts va causar (22.187), seguit del colorectal (15.802), pàncrees (6.789), mama (6.477 ) i pròstata (5.752).





Les morts per tumors de pulmó s'han incrementat en aquest últim any, mentre que els de pròstata s'han reduït.





Per tot això, i per tal de reduir la incidència del càncer a Espanya, SEOM ha impulsat una declaració a favor de l'multidiciplinariedad perquè, tal com ha assegurat Vera, el càncer és un problema sanitari de "primer ordre".





"Tots ens posicionem a favor de maneig multidisciplinari del pacient amb càncer en comitès de tumors específics que incloguin a tots els especialistes implicats en l'abordatge de cada tipus de tumor, considerant sempre el benefici del pacient com a objectiu central del funcionament d'aquests comitès.





A més, tots volem destacar la importància de la prevenció del càncer ja que sabem que un 40% dels casos es poden evitar ", ha destacat l'organització.