La incògnita del ple d'investidura: ¿acudirà Puigdemont?

El TC indica que el candidat ha d'estar present.





El Parlament de Catalunya té previst celebrar aquest dimarts a les 15 hores la primera sessió del ple per investir Carles Puigdemont president de la Generalitat, però persisteix la gran d'incògnita de si el candidat tornarà de Bèlgica per estar a l'hemicicle.





El Tribunal Constitucional i un informe dels lletrats de la Cambra coincideixen que per ser reelegit és imprescindible que Puigdemont acudeixi a persona.





Si Puigdemont acudeix, s'arrisca a ser detingut i eventualment empresonat, ja que contra ell malgrat una ordre de detenció si trepitja territori espanyol.





AUTORITZACIÓ DEL SUPREM





L'Alt Tribunal afegeix que no n'hi ha prou amb acudir presencialment al ple, sinó que també és necessària una autorització judicial del Tribunal Suprem que Puigdemont no preveu demanar.





En canvi, Puigdemont sí que ha sol·licitat empara al president del Parlament, el republicà Roger Torrent, perquè adopti "les mesures necessàries per salvaguardar els drets i prerrogatives del Parlament i els seus membres" i poder ser així investit.





Si Puigdemont decideix no tornar i insisteix en ser investit a distància, tota la pressió recaurà en els quatre membres independentistes de la Mesa del Parlament (dos d'ERC i dos d'JxCat) i, més especialment, el nou president de la Cambra.





DESOBEIR A TC





Torrent llavors haurà de decidir si segueix endavant amb el ple i desobeeix la sentència del Tribunal Constitucional, o si frena el plenari i obre un escenari sense precedents: mai abans la Cambra catalana havia paralitzat un procés d'investidura en marxa.





La llei catalana que marca els terminis per a la investidura estableix que hi ha dos mesos per trobar un president un cop es posa en marxa el mecanisme, però no regula què passaria amb els terminis si Torrent frena el procés per absència del candidat.





Si el ple comença a celebrar-se sense Puigdemont, Cs, PSC i PP ja han anunciat que demanaran la suspensió.





Torrent i la Mesa, hauran de decidir si atenen aquesta suspensió o prossegueixen el debat sense la presència del candidat a ser investit.





A PRIMERA VOLTA





Si el ple arribés a celebrar-se, el bloc independentista suma 70 diputats i el no independentista 65, de manera que, en condicions normals, Puigdemont podria ser investit en primera volta ja que necessita la majoria absoluta i aquesta està fixada en els 68 escons.





No obstant això, dels 70 independentistes, hi ha quatre vots que no estan garantits: el diputat d'ERC a Bèlgica Toni Comín no votarà perquè ha renunciat a delegar de vot.





Puigdemont tampoc ho ha demanat, de manera que, si no torna, tampoc votarà; i Oriol Junqueras i Jordi Sànchez han demanat des de la presó delegar el vot, una decisió que depèn de la Mesa.