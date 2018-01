El TC decidirà dues hores abans del ple si accepta les al·legacions de JxCat

El TC estudiarà les al·legacions de JxCat.





El Ple del Tribunal Constitucional es reunirà de forma extraordinària aquest dimarts, dia 30, per estudiar les al·legacions presentades per Carles Puigdemont i la resta de diputats electes de Junts per Catalunya (JxCat).





Unes al·legacions presentades contra l'acord adoptat el passat dissabte de suspendre el debat d'investidura al Parlament si es pretén fer en absència del candidat d'aquest grup.





La reunió convocada d'urgència tindrà lloc a partir de les 13.00 hores a la seu del tribunal, hores abans de la celebració del ple d'investidura al Parlament, convocada per a les 15.00 hores d'aquest mateix dimarts.





L'alt tribunal ha donat de termini a l'Advocacia de l'Estat i al Parlament de Catalunya fins a les 11.00 hores d'aquest dimarts perquè formulin les seves al·legacions.





Junts per Catalunya ha presentat aquest dilluns un recurs davant del TC en què demana anul·lar l'acord que aquest mateix tribunal va adoptar el passat dissabte de suspendre la sessió del Parlament de Catalunya si la investidura es pretén fer en absència del candidat del partit, Carles Puigdemont .





"Davant el fet que el TC no va acordar l'admissió ni la no admissió a tràmit del recurs presentat pel Govern espanyol, sinó que va acordar mesures cautelars, JxCat considera que tant la resolució com les mesures cautelars adoptades són nul·les de ple dret", assegura el partit.





Així, JxCat considera que "vulneren drets fonamentals", ja que les mesures no han estat sol·licitades per cap de les parts, ia més envaeixen l'autonomia del Parlament i la competència exclusiva de la Taula en l'aplicació i interpretació del seu reglament.





Entre aquestes mesures cautelars, també s'exigia a Puigdemont que anés al Ple d'investidura amb autorització del magistrat del Suprem Pablo Llarena, que és el que manté viva l'ordre de crida i cerca que s'executarà si trepitja sòl espanyol.





Referent a això, Puigdemont ha presentat un escrit al Tribunal Suprem acreditant la seva condició de diputat i tots els drets i prerrogatives que li són inherents, especialment el d'immunitat parlamentària.





En la resolució del TC de dissabte passat, els 11 magistrats que componien el Ple extraordinari van advertir expressament al president del Parlament, Roger Torrent, i els altres membres de la Taula de la Cambra de les responsabilitats "incloses les penals" en què poden incórrer en cas de no acatar la suspensió i seguir endavant amb la investidura de l'expresident català sense els requisits exigits.





Precisament, l'expresident Puigdemont ha enviat una carta al president del Parlament, Roger Torrent, demanant-li empara i perquè adopti "les mesures necessàries per salvaguardar els drets i prerrogatives del Parlament i els seus membres" i poder ser així investit.