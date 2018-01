La vida que desaprofites

Viktor Frankl (1905-1997) va ser un psiquiatre austríac que va sobreviure a l'holocaust nazi. La seva convivència amb altres reclusos a Auschwitz i Dachau li va permetre endinsar-se en el coneixement del sofriment humà. Anotant idees en petits trossos de paper, va ser elaborant l'estructura del que amb els anys seria conegut com la Logoteràpia, la seva proposta terapèutica per al malestar humà, que va obtenir fama mundial després de la publicació de L'home a la recerca de sentit (1946).





Segons Frankl, tots tenim una voluntat de sentit innata. Dia a dia, interroguem al món pel seu sentit, tractant de comprendre-ho, de trobar el nostre lloc en ell. En els tres anys que va passar internat en els camps de concentració nazis, es va adonar que els que aconseguien sobreposar-se a la situació que vivien, els únics capaços de mantenir-se en peu malgrat tot, eren aquells que pensaven que veien un sentit més enllà d'aquella barbàrie; una il·lusió que els ajudava a seguir endavant.





La causa del sofriment era per Frankl la manca de sentit de la vida: per tant, la solució per a ell serà la troballa d'aquest. Frankl considera que la creença que la vida no té sentit és fruit d'un error de percepció: que és possible trobar aquest sentit inherent al món, que ens permetrà viure una vida plena, malgrat els seus inclemències.





Creem o no que la vida té un sentit previ a nosaltres, ens semblin o no correctes els pressupostos que guien la proposta logoterapéutica, en aquesta concepció del sofriment hi ha una clau sobre la plenitud de la vida que no hauria de passar desapercebuda: la que trobem en l'experiment mental que Frankl ens proposa.





LES TEVES DUES VIDES





Imagina per un moment que la reencarnació, defensada per tantes religions, és certa. Reial, però limitada: concretament, només funciona una vegada.





Neixes, vius la teva vida, mors, reneixes, vius una altra vida i després d'aquesta, descanses definitivament. Dues vides, viscudes consecutivament per tu, com si d'una llei natural es tractés.





Plantejat aquest panorama, Frankl ens convida a pensar que ja vivim la nostra primera vida, ens trobem actualment en la segona i estem a punt de fer-ho exactament igual de malament que a la primera.





Encara que en la teva primera vida vas tenir somnis que volies complir, a poc a poc el temps va anar passant i els vas deixar escapar. Tenies ideals, veies clar tot el que volies canviar del món, però la comoditat va fer efecte en tu i el teu esperit revolucionari va acabar adormit sota un mantell de conformisme. Vas creure en l'amor, però quan aquest va trucar a la teva porta no vas tenir la valentia d'obrir-li, preferint relacions superficials, o potser un matrimoni que va acabar reduït a una mera convivència ... No et resultarà difícil trobar altres exemples de com és possible malgastar una vida, senzillament per por de viure-la.





Encara que sembli un plantejament aleatori, la funció d'aquesta idea és profundament reveladora. Ens permet revisar la nostra vida usant com a referència errors passats que mai vam cometre, però que podríem estar a punt de cometre. Pensar que caurem en ells "de nou", ens impulsa a prendre les regnes de la nostra vida. Que no haguem viscut una vida prèvia no és important; sí que ho és la possibilitat de acovardir en què ara vivim.





Què vols fer amb la teva vida? Quina classe de persona vols ser? Com vols viure? Però, sobretot, com estàs vivint? Són preguntes que tots ens hem de fer. Si la resposta a les tres primeres no coincideix amb la que has donat a aquesta última, tens molt a fer. Sigui com sigui, enhorabona, encara estàs a temps.





Pots enganyar-te i viure la teva vida malbaratant com si tinguessis una altra esperant-te. O bé pots viure-la de la forma més intensa i real possible, ja que aquesta és l'única que viuràs. La decisió és teva, la invitació està feta.





La teva segona vida comença avui, què faràs per aprofitar-la?





Omar Linares és filòsof i terapeuta en thelosconsulta.com