Els independentistes juguen a despistar

Carles Puigdemont l'home més buscat aquest dimarts.





Els nacionalistes flamencs de l'N-VA no garanteixen ara la presència de l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont en l'acte de la formació política que tindrà lloc a la ciutat de Louvain aquest dimarts, el mateix dia en què se celebrarà el ple d'investidura al Parlament.





Fonts del partit nacionalista flamenc van assegurar divendres passat que la presència d'Puigdemont estava confirmada i que donaria un "discurs curt" durant l'esdeveniment. No obstant això, les mateixes fonts han comunicat aquest dilluns que, donat els "esdeveniments" a Catalunya, de moment no és possible garantir la seva assistència "a temps".

A més, la N-VA afegeix que, en el cas que l'expresident de la Generalitat no pugui acudir a l'acte, seria substituït per l'exconseller de Salut, Toni Comín, qui seria l'encarregat de fer uns "comentaris sobre el cas català i seus últims esdeveniments ".





D'altra banda, el partit nacionalista flamenc ha decidit obrir l'acte també a la premsa internacional, tot i que en un primer moment havia decidit concedir acreditacions únicament a periodistes de mitjans belgues.

L'acte començarà a les 20.00 hores i la intervenció de l'expresident de la Generalitat està, en principi, prevista a les 20.15 hores. Segons consta en el programa de l'esdeveniment, Puigdemont faria un discurs de 15 minuts sobre la seva etapa com a alcalde de Girona, que l'N-VA descriu com "una ciutat estudiantil amb 100.000 habitants que (Puigdemont) va alliberar en 2011 dels 32 anys de govern socialista ".





Així, l'expresident de la Generalitat centraria la seva intervenció sobre la "conquesta" de Girona i després d'ell participaran el periodista Luc Haekens i el candidat de la N-VA a l'alcaldia de Lovaina a les eleccions locals d'aquest any, Lorin Parys.





L'acte a la ciutat de Flandes començarà cinc hores després de l'inici del ple del Parlament de Catalunya, que compta amb un únic punt de l'ordre del dia: el debat del programa i votació d'investidura precisament d'Puigdemont com a president de la Generalitat.