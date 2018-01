Duran reclama "un govern a Catalunya" amb un president que "compleixi la legalitat"

Antoni Duran i Lleida li fica pressa als indepes.





L'exlíder d'Unió Democràtica de Catalunya (UDC) Josep Antoni Duran i Lleida ha reclamat "ia un govern a Catalunya" amb un president que "compleixi la legalitat", i ha afirmat que Carles Puigdemont té "difícil" aconseguir aquesta comesa perquè necessita " una autorització judicial "per estar present aquest dimarts al Parlament i ser investit.





"Hi ha d'haver ja un govern a Catalunya per acabar amb el 155 i recuperar l'autonomia, perquè hem fet marxa enrere i costarà recuperar el perdut", ha apuntat Duran en declaracions als mitjans després de participar fer d'amfitrió en el debat 'Catalunya, proposta per al diàleg 'celebrat al Consell General de Procuradors de Madrid.





Segons l'antic líder d'UDC, partit que formava CiU al costat de Convergència, la situació actual a Catalunya no serveix per avançar cap a la independència, sinó que dificulta recuperar "el perdut en l'àmbit autonòmic", pel que ha instat a la formació de un govern "democràtic, del color que sigui i amb el president present" al debat d'investidura per començar la "reconciliació".





"A Catalunya tenim una triple necessitat de reconciliació: una interna, una altra entre Catalunya i el conjunt d'Espanya, i una altra amb els mercats. I no hi haurà reconciliació amb Espanya i els mercats si prèviament no som capaços de treballar i aprofundir en la nostra reconciliació" , ha exposat.





En aquest sentit, Duran ha descartat que Puigdemont tingui capacitat per presidir el pròxim Govern de Catalunya després que el Tribunal Constitucional (TC) hagi exigit la seva presència al Parlament durant el debat d'aquest dimarts. "El TC ha estat claríssim: perquè hi pugui haver un president, i ha de ser present. En aquest cas, ha de tenir autorització judicial, i tothom sap, començant per ell, que difícilment tindrà aquesta autorització", ha apuntat.





El que va ser portaveu de CiU al Congrés ha dit que respecta la decisió del TC "comparteixi o no comparteixi" el seu contingut, i l'ha qualificat com "una solució salomònica" amb la que dóna "la raó al Govern" de Mariano Rajoy, que "volia evitar la investidura d'un president que és pròfug de la Justícia", segons Duran.