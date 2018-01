El Barça decideix cedir a Deulofeu al Watford

Imatge d'arxiu de Gerard Deulofeu, cedit a l'Watford.





El FC Barcelona no vol perdre cap opció de compra. Davant la falta d'ofertes per la compra del davanter Gerard Deulofeu, el club ha decidit cedir-lo al Watford Football Club fins a final de temporada.





L'acord d'última hora va tenir lloc el dilluns 29 de gener, abans que es tanqui el mercat d'hivern. Això sí, el Barça no ha ofert al club anglès l'opció de compra del jugador i s'encarregarà de pagar al jugador la seva fitxa d'un milió d'euros més variables.





La marxa de Deulofeu se suma a les de Mascherano (venut per 10 milions a l' Hebei Fortune de la Xina), Rafinha (cedit a l'Inter de Milà amb opció de compra per 35 milions) i Arda Turan (cedit al Medipol Basaksehir fins a final de temporada i per dos anys més).





El jugador de Riudarenes havia mostrat la seva intenció de tornar al Milan, club en el qual estava cedit per l'Everton abans de tornar a Barcelona, però la falta de voluntat i interès per pagar la clàusula de rescissió han portat el Barça a cedir-lo al club anglès , on podria debutar aquest 30 de gener.





Ara, l'únic jugador que segueix en el mercat és Aleix Vidal, després que el FC Barcelona rebutgés la proposta del Sevilla d'comprar-ho per vuit milions d'euros, quan la seva fitxa és de 12. I és que el club català no pensa perdre diners en el mercat de fitxatges.