El TSJC avala la documentació de la investigació per corrupció de Germà Gordó

La Sala civil i penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha considerat proporcionat que s'autoritzés el clonat de correus, contactes, carpetes personals i agendes electròniques de Germà Gordó quan era secretari del Govern (2010-2012) i conseller de Justícia (2012-2016) dins el cas de presumptes comissions il·legals de CDC del 3% per als fins de la investigació criminal "per delictes molt greus relacionats amb la corrupció".





En un acte, el TSJC desestima el recurs d'apel·lació interposat per Gordó contra aquestes diligències, en què demanava que les dades, recollides en diverses dependències l'any passat, fossin analitzats per paraules clau de manera que només es mirés el que tenia a veure amb el procediment, en base a principis constitucionals com la tutela judicial efectiva, dret a un procés amb garanties, intimitat i secret de les comunicacions.





L'alt tribunal --que ja no investiga Gordó perquè en deixar de ser diputat la seva causa ha tornat al jutjat d'instrucció 1 del Vendrell (Tarragona) - afirma que "s'han complert amb els requisits que estableix la llei" determinant el abast i els termes de les confiscacions tant relacionats amb les persones, com els fets i l'objecte del procés penal.