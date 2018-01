Rajoy adverteix Torrent que sigui "molt conscient" de les conseqüències si no fa cas del TC

Rajoy adverteix Torrent





El president del Govern central, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimarts que li agradaria que el Parlament de Catalunya "acatés" la decisió del Tribunal Constitucional prohibint la investidura de l'expresident Carles Puigdemont des de la distància o via telemàtica, i ha advertit al president del Parlament, Roger Torrent, que ha de ser "molt conscient" de les responsabilitats "en què pot incórrer si" es salta "la resolució del tribunal de garanties.





"El president del Parlament incorrerà en responsabilitats per incomplir una resolució dels tribunals i tots aquells que recolzen la seva decisió. Espero i desitjo que això no sigui així perquè a Catalunya cal recuperar la normalitat institucional, social i econòmica", ha declarat Rajoy en una entrevista a 'Los Desayunos de TVE'.





Després d'assegurar que espera que Puigdemont no accedeixi al Parlament perquè seria el "cim l'espectacle", el cap de l'Executiu ha recalcat que l'Executiu ha "complert amb la seva obligació" per impedir la investidura d'un "pròfug" de la Justícia i, de fet, ha assenyalat que tornaria a fer el mateix.





Sobre les informacions que apunten a un principi d'acord entre els independentistes per investir Puigdemont encara que no estigui present, Rajoy ha dit desconèixer si hi ha acord per investir president a Puigdemont però ha avisat que estarien "saltant-se a la torera" la resolució del TC.





Ha confiat que això no es produeixi perquè seria "perllongar la situació d'inestabilitat" i Puigdemont està "generant un greu problema a tots, fins i tot als propis partits independentistes".