Torrent ajorna el ple d'investidura de Puigdemont

Torrent ajorna el ple d'investidura





El president del Parlament, Roger Torrent, ha ajornat el ple en què estava prevista la investidura de Carles Puigdemont per a les 15 hores d'aquest dimecres, segons ha anunciat poc després de les 10 hores.





En una compareixença institucional extraordinària al Parlament, ha explicat que queda ajornat, però no desconvocat, i ha argumentat que pren aquesta decisió per garantir la "immunitat" del candidat.





Torrent ha detallat que en cap cas ha de proposar un altre candidat que no sigui Puigdemont i que opta per posposar el ple per garantir que pot ser investit "de manera efectiva i sense ingerències".





Torrent ha detallat que en cap cas proposarà un altre candidat que no sigui Puigdemont i que opta per posposar el ple per garantir que pot ser investit "de forma efectiva i sense ingerències".





En aquest sentit, ha destacat que "ni la vicepresidenta Soraya ni el Tribunal Constitucional dedicirán qui ha de ser el president de la Generalitat de Catalunya" perquè "són els diputats i diputades escollits democràticament als qui els toca fer-ho".





"No acceptarem que es digui que els catalans i catalanes van votar malament només perquè no van votar com ells volien", ha subratllat.





En la seva opinió, hi ha "frau de llei" per part del Govern central que pretén vulnerar els drets dels ciutadans de Catalunya i ha instat el TC que resolgui "en la major brevetat possible" les al·legacions presentades per Junts per Catalunya el dilluns.





El president del Parlament advoca per un debat d'investidura amb garanties en l'escenari més favorable per defensar l'essència de la democràcia: "Aquest Parlament investirà el candidat que rebi el suport majoritari de la cambra, no el que decideixi un tribunal o un ministre a 600 quilòmetres".





EL CANDIDAT





Torrent ha detallat que en cap cas proposarà a un altre candidat que no sigui Puigdemont i que va proposar Puigdemont com a candidat el 22 de gener després d'escoltar a tots els grups i constatar que era l'únic que podia reunir els suports necessaris per ser investit: "No va ser una decisió aleatòria ni personal i no proposaré a cap altre candidat".





Puigdemont va demanar el dilluns per carta a Torrent que garantís la seva immunitat parlamentària i salvaguardés els seus drets com a diputat: "Sap que no és solament la meva obligació, sinó que és el que em mou, i m'he compromès

personalment a garantir la seva immunitat".





Per això, ha demanat als serveis jurídics del Parlament que es personi i present al·legacions a la resolució del Tribunal Constitucional que prohibeix una investidura a distància i sense autorització judicial.





AL·LEGACIONS DEL PARLAMENT









"A tenor de la petició de Puigdemont i per donar temps a les al·legacions, el ple queda posposat, en cap cas desconvocat", cosa que el PSC li havia demanat per escrit que es fes.





Torrent ha avisat que anirà "fins al final per defensar els drets de Puigdemont, la resta de diputats i els ciutadans" perquè, segons ha avisat, la democràcia no pot suspendre's ni violentar-se.





El ple d'investidura, ha afegit, "es manté convocat i se celebrarà quan s'asseguri un debat d'investidura efectiu i amb garanties", i després que el TC es pronunciï sobre les al·legacions.





Precisament Torrent ha demanat al TC que "resolgui al més aviat possible les al·legacions i desfaci el nyap jurídic" que ha generat per no deixar en evidència al Govern central ni desacreditar-ho.