Un detingut a Terrassa per incitar a repetir l'atemptat de la Rambla de Barcelona

La Rambla de Barcelona després dels atemptats d'agost





La Brigada Provincial d'Informació de Barcelona de la Policia Nacional, sota la coordinació de la Comissaria General d'Informació, ha detingut un individu de nacionalitat marroquina i de 45 anys a Terrassa (Barcelona) per les seves activitats de autoadoctrinament i suport en favor de les activitats delictives de l'organització terrorista Daesh.





El detingut, que es considerava a si mateix un "mujahidins més", havia manifestat el seu penediment per no haver viatjat a Síria a realitzar la jihad violenta, enaltint i justificant l'acció terrorista esdevinguda el passat mes d'agost a La Rambla de Barcelona, segons informen fonts policials.





Els investigadors creuen que davant la impossibilitat de viatjar a Síria causa de l'actual control fronterer pels països limítrofs, havia arribat a exposar públicament que "el que pugui fer alguna cosa que ho faci, a qui no li deixin anar-se a Síria que mati a sis o set espanyols ".





No dubtava a lloar els atemptats comesos a Barcelona i Cambrils manifestant que si ell tingués una furgoneta gran faria el mateix que "els germans" que van atemptar el passat mes d'agost a la Rambla.





L'operació, que continua oberta, s'ha desenvolupat sota la supervisió del Jutjat Central Instrucció 4 i la coordinació de la Fiscalia de l'Audiència Nacional.





La investigació, iniciada a mitjans de juny de 2017, ha acreditat que el detingut visitava nombroses pàgines web en les que s'observaven imatges de jihadistes exhibint armes de guerra i combatent, i convidava a persones del seu entorn a fer el mateix per convertir-se en "veritables musulmans".





En el seu dia a dia, vestia a la manera occidental i fins i tot evitava acudir a les mesquites a resar a fi de passar desapercebut. També adoptava mesures de seguretat en matèria de telefonia mòbil i amb el seu vehicle per no ser detectat per les forces policials.