Moncloa creu que Torrent ajorna el ple d'investidura gràcies a l'Estat i els tribunals

Rajoy es felicita per l'actuació del Govern central en la investidura d'Puigdemont





El Govern de Mariano Rajoy considera que la decisió del president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, es ajornar el ple d'investidura de Carles Puigdemont és la "conseqüència obligada" de l'actuació de l'Estat de Dret, tant per l'acció del Govern com de els tribunals.





Aquest dimarts, el president del Parlament ha posposat aquest ple d'investidura de Puigdemont per garantir la "immunitat" del candidat.





Segons ha afegit en una compareixença institucional, en cap cas proposarà un altre candidat que no sigui l'expresident de la Generalitat i que opta per posposar el ple per garantir que pugui ser investit de "forma efectiva i sense ingerències".





L'Executiu de Rajoy considera que el respecte a la legalitat i l'ajornament del ple en què s'anava a investir de "manera fraudulenta" a Puigdemont és la "conseqüència obligada de l'actuació de l'Estat de Dret", tant per l'acció del Govern central com dels tribunals, han indicat fonts de Moncloa.





RAJOY AVISA TORRENT DE LES CONSEQÜÈNCIES





Precisament abans que Torrent anunciés aquest ajornament, Rajoy ha avisat Torrent que pot incórrer si "es salta" la resolució del Tribunal Constitucional, en la qual es prohibeix celebrar una investidura de Puigdemont que no sigui presencial i amb prèvia autorització al jutge per poder assistir a la sessió plenària.