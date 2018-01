La Cambra de Barcelona preveu que el PIB català augmenti un 2,7% el 2018

Preveuen un augment del 2,7% en l'economia catalana





La Cambra de Comerç de Barcelona ha millorat les seves previsions de creixement de l'economia catalana per al 2018, situant-lo en un 2,7% -la mateixa taxa que es preveu per a l'economia espanyola-, després que a l'octubre de l'any passat rebaixés aquesta previsió des d'aquesta mateixa xifra a un 2,5% per la crisi política.





En roda de premsa aquest dimarts, el president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Miquel Valls, ha precisat que aquestes previsions corresponen a un escenari amb un Govern constituït per exercir durant els propers quatre anys: "Si la incertesa sobre la situació política es s'agreuja, s'hauran de revisar a la baixa ".





Tant l'economia catalana com el conjunt de l'espanyola han entrat en una "moderada desacceleració" del ritme d'activitat, i el creixement del PIB català pot situar-se al 3,2% interanual el 2017.





Les estimacions de la Cambra per al quart trimestre de 2017 per a Catalunya són d'un augment del 0,5% -el trimestre anterior va ser del 0,8%-, per sota de l'estimació de l'INE per a l'economia de la resta d'Espanya, que és del 0,7%.





Per al primer trimestre d'aquest 2018 les previsions són d'un 0,7%, tant a Catalunya com en el conjunt d'Espanya, "indicant que el possible impacte del context polític sobre l'activitat econòmica a curt termini hauria estat limitat i aparentment transitori".





L'estudi valora l'impacte del context polític sobre l'evolució i les perspectives de l'economia catalana amb dades oficials fins a gener, si ben l'informe no recull l'impacte associat amb el trasllat de seus socials i fiscals anés de la comunitat catalana.