Pedro Sánchez acusa l'independentisme d'abandonar els catalans

El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha advertit aquest dimarts que el bloc independentista està renunciant a governar milions de catalans per "anteposar" els interessos personals d'un "pròfug" de la justícia com és el president cessat Carles Puigdemont.





En declaracions als mitjans de comunicació al Congrés dels Diputats abans de reunir-se amb la direcció del Grup Parlamentari Socialista, Sánchez ha titllat de "desafortunada" la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de ajornar sine die el ple d'investidura mantenint al mateix temps la candidatura de Puigdemont.





"Avui més que mai cal recordar-se dels catalans i catalanes que segueixen sense tenir un Govern, amb un independentisme que l'únic que fa és renunciar a governar i, en conseqüència, anteposar els interessos d'un català pròfug al conjunt d'interessos de catalans i catalanes que el que necessiten és un Govern que s'involucri i es bolqui en resoldre els problemes quotidians de la ciutadania", ha valorat.





Sánchez no creu que calgui repetir les eleccions: abans d'això veu necessari "exigir-li a la majoria parlamentària independentista que abandoni i s'emancipi del senyor Puigdemont".





"Que no continuï a la deriva de pensar només en el 47 per cent de la població catalana que va votar a forces independentistes sinó que aspiri a governar per al conjunt de la ciutadania catalana", ha insistit.