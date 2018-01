Rivera: "S'ha acabat el temps de Puigdemont"

El president de Ciutadans, Albert Rivera, ha afirmat aquest dimarts, després que el president del Parlament, Roger Torrent, ajornés el ple d'investidura del candidat de Junts per Catalunya, que "s'ha acabat el temps de (Carles) Puigdemont, de la burla a la llei i d'intentar trencar Espanya".





Durant una reunió del grup parlamentari de Cs al Congrés, Rivera ha assegurat que "Espanya no la trencaran uns colpistes, ni serà president (de la Generalitat) un colpista", ni al Parlament serà escenari del "esperpent "d'una investidura a distància, ni va a aparèixer el candidat de JxCat" al capó d'un cotxe o en una claveguera".





El líder de la formació taronja ha lamentat que el "xou" de l'expresident hagi tingut "a tot un país pendent d'una situació surrealista", esperant a veure si apareixia Puigdemont a la Cambra autonòmica o si s'intentava fer una investidura telemàtica mentre ell continua a l'estranger.





EL TC i EL 155 HAN DONAT TRANQUIL·LITAT





No obstant això, considera que la vigència de l'article 155 de la Constitució i la decisió que va prendre dissabte passat el Tribunal Constitucional -Suspendre la sessió d'aquest dimarts al Parlament si es pretenia debatre la investidura en absència del candidat- "donen tranquil·litat".





Rivera ha defensat que Catalunya "no es mereix un president com Puigdemont", investigat pel Tribunal Suprem en relació amb el procés independentista i que "pretén esquivar la Justícia i fer bescanvis, trampes o fraus" per tornar a ocupar el càrrec.