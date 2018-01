El Rei imposa el Toisó d'Or a la Princesa Leonor

El Rei Felip VI ha celebrat aquest dimarts la seva 50 aniversari amb la imposició del Collaret de la Insigne Ordre del Toisón d'Or a la seva filla gran, la Princesa d'Astúries, en un acte al qual han acudit uns 80 convidats, entre ells representants de tots els poders de l'Estat, a la sala de Columnes del Palau Reial.

El cap de l'Estat ha decidit així celebrar el seu aniversari amb un acte molt simbòlic des del punt de vista institucional i dinàstic.





És el primer acte oficial de la Princesa d'Astúries en els salons del Palau Reial, però no estan previstes paraules per part seva.





El Rei Felip VI subratllant davant la Princesa Leonor les "exigències" que implica la seva condició: "Et guiaràs permanentment per la Constitució, complint-i observant-la; serviràs a Espanya amb humilitat i conscient de la teva posició institucional, i faràs teves totes les preocupacions i les alegries, tots els anhels i els sentiments dels espanyols ".





En un breu discurs durant la cerimònia d'imposició, el mateix Rei ha explicat per què ha decidit celebrar així el dia "especial" de la seva 50 aniversari: "Per posar en relleu, amb la major solemnitat i simbolisme", el "compromís personal i institucional amb Espanya "per part de la Corona.





Davant els representants dels poders de l'Estat, la presència ha agraït especialment, el Rei ha subratllat que aquest compromís "enfonsa les seves arrels en la història d'Espanya", però que el "actualitza i dóna plena vigència democràtica la Constitució de 1978, aprovada per el poble espanyol ", i" es renova dia a dia, amb dedicació i esperit de servei, amb lleialtat i amb responsabilitat ".





El cap d'Estat li ha recordat a la seva filla, de 12 anys, de rebre el Toisó, una ordre que es va crear per "premiar i representar els valors de l'excel·lència, el servei i la lleialtat", és "un pas simbòlic i molt significatiu "per a la seva preparació com a Princesa hereva. Per tant, implica "unes responsabilitats especials", que haurà d'assumir inspirada per "valors i ideals profunds".









