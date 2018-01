JxCat exigeix ​​a Torrent que aixequi la suspensió per celebrar el ple d'investidura

Pujol ha carregat contra la decisió del TC.





Eduard Pujol (JxCat) ha demanat al president del Parlament, Roger Torrent, que aixequi la suspensió per poder celebrar el ple d'investidura que estava previst per a la tarda de dimarts a les 15.00 hores.





Pujol també ha carregat contra el dictamen del Tribunal Constitucional al qual ha acusat de no respectar el resultat de les eleccions catalanes del 21 de desembre i de "mantenir-se fidel a l'ideari" del Govern de l'Estat.





"La democràcia no es retarda i la restitució de les institucions catalanes tampoc es pot endarrerir", ha exposat el diputat independentista.





Així, ha insistit en la necessitat que Torrent reprengui la normalitat de la institució i que es pugui celebrar el ple d'investidura.





SENTIT INSTITUCIONAL





Des JxCat apel·len al sentit institucional del president de la Cambra, que es basa, segons Pujol, a la defensa dels diputats del Parlament, i per això ha demanat que aixequi la suspensió del ple i torni a convocar-lo.





Pujol ha reiterat el compromís de JxCat amb la població catalana, i així ha donat les gràcies a tots els ciutadans que s'han desplaçat per seguir una sessió d'investidura que no s'ha pogut celebrar.





El diputat independetista ha agraït la mobilització popular, a la qual s'ha referit com "un tresor" necessari per restituir la normalitat de les institucions de Catalunya.





UNITAT DE L'INDEPENDENTISME





Pujol ha expressat que es manté la "unitat de l'independentisme" i s'ha dirigit als que es pregunten per què no s'ha celebrat la sessió d'investidura per emetre un missatge de tranquil·litat i confiança.