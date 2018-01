'La Llibreria' d'Isabel Coixet, gran triomfadora de les Medalles del Cercle d'Escriptors Cinematogràfics

Coixet ha estat la gran triomfadora.









La pel·lícula 'La llibreria', d'Isabel Coixet, ha estat la gran triomfadora de la 73 edició de les Medalles del Cercle d'Escriptors Cinematogràfics (CEC), que s'han lliurat aquest dilluns a Madrid.





En concret, aquesta pel·lícula ha estat premiada amb les medalles a la pel·lícula, directora, actor secundari (Bill Nighty), guió adaptat i fotografia (Jean-Claude Larrieu).





Per la seva banda, 'Estiu 1993', de Carla Simón, ha estat premiada amb la medalla a la directora revelació ja guió original, mentre que 'No sé dir adéu' ha rebut els guardons a actriu (Nathalie Poza) i actriu secundària (Lola Dueñas).





La cinta 'Handia', Jon Garaño i Aitor Arregi, també ha estat guardonada amb dues medalles: actor revelació (Eneko Sagardoy) i música (Pascal Gaigne), igual que 'Verónica', de Paco Plaza, amb dos premis a actriu revelació (Sandra Escacena) i muntatge (Martí Roca).





En el cas de 'L'autor', de Manuel Martín, la cinta ha rebut la medalla a l'actor (Javier Gutiérrez), mentre que 'Tadeo Jones 2: El secret del Rei Mides', d'Enrique Gato, ha rebut la medalla al llargmetratge d'animació, i 'Molts fills, un mico i un castell' al documental. Així mateix, "la la land 'ha estat premiada amb la medalla a la pel·lícula estrangera.





Així mateix, la Medalla d'Honor ha estat per a l'actriu Assumpta Serna, la Medalla a la tasca de promoció del cinema per al productor i gestor Primitiu Rodríguez i la Medalla a la tasca periodística, per al programa De pel·lícula de RNE.