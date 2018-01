Arrimadas demana empara a Torrent.





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha avisat el president del Parlament, Roger Torrent, que la seva decisió d'ajornar el ple d'investidura "no soluciona el problema", ja que ha mantingut a Carles Puigdemont (JxCat) com a candidat a presidir la Generalitat.





Arrimadas ha titllat la decisió de fugida cap endavant, perquè allarga el procés independentista i la "inestabilitat política i jurídica".





Arrimadas creu que Torrent va haver de suspendre el ple i també reconèixer que Puigdemont no pot ser el candidat, com assegura que els polítics independentistes "reconeixen en privat".





UN ALTRE CANDIDAT





Per això, ha demanat als partits independentistes assumir que Puigdemont no serà president, i que ho diguin públicament: "No tenen un altre candidat que no tingui acusacions tan greus com Puigdemont i que no estigui fugit de la justícia?".





"Volem solucions realistes, que no passen per allargar el procés", i ha afegit que el procés independentista no és viable perquè no té majoria social ni reconeixement internacional i està dividit internament, segons ella.





Veu insostenible la situació perquè perjudica l'economia catalana ia la imatge exterior de Catalunya i del Parlament, i la població catalana "no pot esperar al següent capítol del xou de Puigdemont".





DEMANEN EMPARA A TORRENT





Arrimadas ha recordat que Cs ha demanat a la Mesa del Parlament un informe dels lletrats sobre com queden els terminis d'investidura, ja que "això és un gran forat d'incertesa".





A més, Cs presentarà un recurs d'empara a Torrent perquè sigui "el president del Parlament de tots" i no només de Puigdemont, i que doni informació als grups sobre què pot passar pròximament i com va a complir les resolucions judicials.





"Els diputats del Parlament estem veient que tenim un president que està treballant per esquivar el compliment de les sentències", ha recriminat, i ha demanat que Torrent respecti les decisions judicials i els drets de tots els diputats.





En el document del recurs, Cs critica que la decisió de Torrent d'ajornar el ple però mantenint al candidat posa al Parlament "l'únic i exclusiu servei dels interessos" de Puigdemont.