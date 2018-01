Aquests són els 5 fugitius polítics més buscats

La revista Time ha publicat una llista amb els 5 fugitius geopolítics més buscats a 2018. Entre ells, figura l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont.





Carles Puigdemont





Puigdemont va impulsar un referèndum d'independència il·legal i va utilitzar els resultats esbiaixats per imposar la secessió de Catalunya.





Amb l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, se li va deposar i van ser convocades eleccions autonòmiques.





Puigdemont va fugir a Brussel·les per les acusacions de greus delictes com el de rebel·lió i sedició. Aquí ha estat fins ara.





El president cessat aspira a tornar a presidir la Generalitat i diu no tenir problema a fer-ho a distància.





Fethullah Gulen





El president turc Recep Tayyip Erdogan, juntament amb el seu aliat polític, el clergue Fethullah Gulen van aconseguir reinjectar la religió en la política turca, anteriorment secularitzada.





L'ascens d'Erdogan va ser elogiat per Occident com un procés de maduració política del país ajudat per un bon ritme de creixement de la seva economia.





Però Erdogan i Gulen van tenir una topada i el clergue a Pennsylvania (EUA) on va poder criticar obertament al govern d'Erdogan des de la seguretat que li dóna la ditancia.





Erdogan ha demanat durant anys que Washington extradeixi Gulen a Turquia, però els Estats Units es nega.





Erdogan va culpar Gulen i els seus partidaris de l'intent fallit de cop d'estat de juliol de 2016. Les represàlies d'Erdogan van desembocar en l'arrest de més de 50.000 persones i l'acomiadament d'uns 150.000 funcionaris públics.





Julian Assange





L'australià es va donar a conèixer com a fundador de Wikileaks, que va néixer el 2006. El 2007, el lloc web va publicar el manual de procediments d'EE. UU. que s'utilitza en la Badia de Guantánamo; en 2008, va publicar els correus electrònics de Sarah Palin de la seva compte privat de Yahoo.





El 2010, Wikileaks va treure a la llum més de 90.000 documents classificats sobre la guerra de l'Afganistan.





En aquest mateix any dos voluntàries de Wikileaks van denunciar davant les autoritats sueques que Assange les havia agredit sexualment. Assange es va lliurar a les autoritats de Londres, però va apel·lar la seva sol·licitud d'extradició a Suècia.





El Regne Unit va decidir que compliria amb la sol·licitud d'extradició, el que va portar a Assange a fugir a l'ambaixada de l'Equador a Londres el 2012. Ha estat amagat allà des de llavors.





Encara que Suècia va retirar la seva ordre de detenció l'any passat, els fiscals nord-americans estan estudiant els seus propis càrrecs sobre la publicació de material classificat.





Ramush Haradinaj





El primer ministre de Kosovo es va donar a conèixer a finals dels noranta, durant el conflicte en aquest país. Comandant de l'Exèrcit d'Alliberament de Kosovo, va ser acusat de dirigir la tortura i l'assassinat de serbis però, donada la manca de proves, va ser absolt de crims de guerra per l'ONU el 2008 i 2012.





Això no va ser suficient per a Sèrbia, que es nega a reconèixer Kosovo com una nació independent, i vol que Haradinaj sigui extradit per enfrontar-se a la justícia en els seus tribunals.





Mikheil Saakashvili





Educat a Occident, Saakaixvili va ser un dels líders de la "Revolució de les Roses" de Geòrgia en 2003. Va ser president de Geòrgia de 2004 a 2013. Saakaixvili es va exiliar als EUA després d'abandonar el seu càrrec per acusacions de malversació de fons i violacions de drets humans.





El 2015 va acceptar una oferta del president ucraïnès Petro Poroshenko per convertir-se en governador de la regió ucraïnesa d'Odessa i introduir reformes. Va renunciar a la ciutadania georgiana per convertir-se en ciutadà d'Ucraïna.





Al novembre de 2016 va renunciar al seu càrrec i en una conferència de premsa va acusar Poroshenko de donar suport personalment la corrupció a Ucraïna i "donar suport a les bandes locals d'Odessa".





El govern d'Ucraïna ha acusat des de llavors a Saakashvili d'ajudar a una organització criminal liderada per l'expresident ucraïnès (i pro-moscou) Viktor Yanukovych. Poroshenko li va despullar de la seva ciutadania ucraïnesa al juliol de l'any passat, convertint-lo en apàtrida.





El desembre passat, Saakashvili va intentar evadir a la policia en les teulades de Kíev. Quan la policia finalment va aconseguir detenir-lo, multituds dels seus partidaris van envoltar la furgoneta de servei que suposadament ho portaria a un centre de detenció i va escapar.