Pressions al personal de l'Hospital Josep Trueta per la sobrecàrrega de treball

Denuncien que la situació és insostenible.





Els sindicats Metges de Catalunya, Satse, UGT i Catac-CTS-IAC han criticat la "pressió" a la qual es troba sotmès el personal de l'Hospital Josep Trueta de Girona, i el servei d'Urgències en particular, per l'augment de càrregues de treball.





En un comunicat conjunt, els sindicats han considerat que aquest problema és "habitual" i s'agreuja en l'època de grip, i han dit que en el període de l'1 al 15 de gener s'han atès 530 urgències més que l'any passat i que els pacients han passat una mitjana de més de sis hores esperant a ser atesos.





Els sindicats han considerat que hi ha hagut mancances en la previsió i gestió, han afirmat que els reforços estan sent insuficients per a totes les categories professionals, i han subratllat que la situació és "insostenible", exigint solucions immediates per corregir-la.