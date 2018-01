Cecilia Roth assegura que va ser violada per un periodista espanyol

Roth ho va explicar en un programa de televisió.





L'actriu argentina Cecilia Roth ha revelat que durant l'època en què va viure a Madrid va ser víctima d'una violació per part d'un periodista espanyol, si bé ha reconegut no recordar el nom pel fet que "va bloquejar totalment" aquest fet.









La setmana passada, Roth ja va explicar en un programa de televisió argentí aquesta violació, que no va ser "en l'àmbit laboral".





"Em va costar adonar-me i és la primera vegada que ho explico. Va ser clarament una violació, perquè quan una diu 'no' és 'no'", ha assegurat l'actriu llavors després de ser preguntada sobre si mai va patir assetjament a la feina.









L'actriu ha afegit més detalls en una entrevista al diari argentí La Nació, en la qual assegura que era un periodista espanyol i va ser una situació que li va costar adonar-perquè era un conegut seu.





"Aquesta situació estava molt esborrada en la meva vida. M'havia deixat el meu xicot, estava fatal, ell era més amic del meu xicot que meu.





Em va dir 'vine i xerrem', vam anar a casa seva i, tot i que no és no, sembla que de vegades pot ser sí, però si tens ganes. I vaig acabar fent el que no volia fer, definitivament ", ha lamentat.