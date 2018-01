Puigdemont: "No hi ha cap altre candidat possible"

Puigdemont ha carregat contra l'Estat.





L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha erigit com a única alternativa per governar a Catalunya.





"No hi ha cap altre candidat possible ni una altra majoria", ha expressat Puigdemont en un missatge gravat i emès a través de les xarxes socials.





Puigdemont també ha carregat contra l'Estat, expressant que ha intentat canviar en els despatxos el que no va guanyar en les urnes i ha demanat unitat als independentistes.





El candidat de JxCat ha expressat que li hagués agradat dirigir-se als catalans com president reelegit des del Parlament, després del resultat "legítim" del 21D, ja que "no hi ha un altre candidat" possible.





Tot i així ha cridat a "respectar" la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de posposar el ple d'investidura.





Puigdemont ha carregat contra Rajoy, expressant que "l'Estat ha intentat canviar en els despatxos el que no va guanyar en les urnes", barrejant la llei amb els drets dels diputats i la voluntat dels electors.





"Creiem que la democràcia ni es retarda ni se suspèn", ha expressat el candidat de JxCat en el seu missatge.





Així ha expressat que no acceptaran que les presidències de la Generalitat es decideixin des de Madrid, perquè fer-ho seria hipotecar els resultat electorals a Catalunya "ara i sempre".





També ha acusat a l'Executiu de Rajoy de continuar amb el "xantatge" d'escollir qui dirigirà el Govern, per continuar amb el "cop d'estat del 155".





"No volem el 155, no volem que se'ns continue reprimint i perseguint les nostres idees", ha reiterat Puigdemont.





NO PODEM ESPERAR GARANTIES DEL SISTEMA JUDICIAL





Puigdemont ha expressat que no poden esperar garanties d'un sistema judicial que manté a la presó als 'Jordis', en referència als presidents de les entitats independentistes Òmnium Cultural i ANC, i al exvicepresident del Govern, Oriol Junqueras, i al exconseller d'Interior, Joaquim Forn.





CONSTITUCIONAL TELEDIRIGIT





El candidat fugit a Bèlgica ha carregat també contra el Tribunal Constitucional al que ha acusat d'estar teledirigit.





"Si ens mantenim junts, anirem avançant cap a la nostra llibertat, perquè tenim drets, i ens la hem guanyat", ha conclòs.