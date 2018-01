El PP insisteix que Arrimadas es presenti a la investidura

Hernando qualifica Puigdemont de "cadàver polític".





El portaveu del Grup Popular al Congrés, Rafael Hernando, ha instat aquest dimarts a la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, a "intentar" presentar-se a la investidura en la seva qualitat de guanyadora dels comicis del 21 de desembre.





Així començarà a córrer el rellotge que es posa en marxa després de la primera votació per triar l'inquilí de la Generalitat.





Si dos mesos després de la mateixa no s'hagués triat president, el Parlament es dissoldria de forma automàtica i es convocarien noves eleccions.





Hernando ha insistit que Carles Puigdemont és un "zombi" i un "cadàver polític" que no pot ser investit. Per això ha emplaçat el PDeCAT a retirar la seva candidatura ja que "deixi ja de jugar" amb Catalunya.





QUE RIVERA DONI PERMÍS A ARRIMADAS





En aquest sentit, després de recordar a Torrent que "ja sap quines són les conseqüències" de desobeir al Constitucional, li ha urgit a proposar un candidat a la Generalitat que "no estigui tacat".





En la seva opinió, el "raonable" és que Torrent "doni l'oportunitat que es presenti a la investidura la persona que ha guanyat les eleccions" i que Albert Rivera "permetés" a Arrimadas sotmetre a aquest debat.





"Uns estem fent el treball dur, mentre altres estan xiulant des l'estesa creuats de braços. Això és el més fàcil, però no és el més intel·ligent ni el més oportú", ha assenyalat el portaveu del Grup Popular.





L'INDEPENDENTISME S'ENSORRA





Hernando ha rebutjat que es avali la idea que si "el candidat no és Puigdemont no hi ha ningú" que pugui ser-ho.





Des del seu punt de vista, l'expresident no pot sotmetre a un debat d'investidura perquè és un "pròfug de la Justícia", a més d'un "candidat impresentable", però hi ha altres opcions.





De fet, en to de broma, ha arribat a dir que podria presentar-se el líder del PP català, Xavier García Albiol.