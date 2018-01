L'OMS alerta de l'augment de la resistència als antibiòtics

Tant en països amb alts o baixos ingressos.





L'Organització Mundial de la Salut (OMS) alerta que la resistència bacteriana als antibiòtics està arribant ja nivells elevats a tot el món, tant en països d'ingressos alts com baixos, després de la primera publicació de dades del seu sistema de vigilància d'aquest problema.





La seva eina, coneguda com 'GLASS ", ha revelat una presència generalitzada de resistència a antibiòtics en les aproximadament 500.000 persones de 22 països amb sospita d'infeccions bacterianes incloses en aquest treball.





Els bacteris resistents detectades amb més freqüència han estat 'Escherichia coli', 'Klebsiella pneumoniae', 'Staphylococcus aureus' i 'Streptococcus pneumoniae', seguides de la 'Salmonella spp'. En canvi, no inclou dades sobre la resistència a l' 'Mycobacterium tuberculosi'.





La resistència a la penicil·lina, el medicament utilitzat durant dècades a tot el món per tractar la pneumònia, va variar de zero a 51 per cent entre els països inclosos en l'estudi.





I entre el 8 i 65 per cent de les infeccions del tracte urinari causades pel 'E. coli 'van presentar resistències a la ciprofloxacina, un antibiòtic d'ús comú per tractar aquesta afecció.





"L'informe confirma la greu situació que està causant resistència als antibiòtics en tot el món", ha reconegut el director de la Secretaria de Resistència Antimicrobiana de Nacions Unides, Marc Sprenger.





Sprenger ha lamentat que aquest problema afecta ja a algunes de les infeccions més comunes del món.





"I el més preocupant de tot és que els patògens no respecten les fronteres nacionals. Per això l'OMS anima a tots els països a establir bons sistemes de vigilància per detectar aquestes resistències", ha etzibat.





SISTEMA DE VIGILÀNCIA





Fins a la data, 52 països (25 d'alts ingressos, 20 d'ingressos mitjans i 7 de baixos ingressos) estan inscrits en el Sistema Mundial de Vigilància Antimicrobiana de l'OMS, però per al primer informe només es van incloure dades de 40 països, encara que només 22 van trobar dades sobre resistències a antibiòtics.





"L'informe és un primer pas per saber l'abast de la resistència a antibiòtics. La vigilància està en fases inicials però és vital desenvolupar-la si volem anticipar-nos i abordar una de les majors amenaces per a la salut pública mundial", ha apuntat Carmem Pessoa-Silva , que coordina aquest nou sistema de vigilància de l'OMS.





Les dades d'aquest primer informe varien àmpliament i alguns països hauran de fer front a múltiples desafiaments per construir els seus sistemes nacionals de vigilància, com la falta de personal, fons i infraestructures.





Per exemple, Kenya ha millorat el desenvolupament del seu sistema nacional de resistència, mentre que Tunísia ja ha començat a afegir dades a nivell nacional.





Altres com Corea del Sud han hagut de revisar el seu sistema nacional de vigilància per adaptar-se a la metodologia de l'OMS.