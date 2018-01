Divisió entre els independentistes després d'ajornar el ple d'investidura

Diputats de la CUP a l'hemicicle.





La decisió del president del Parlament, Roger Torrent, d'ajornar el ple d'investidura aquest dimarts ha tret a la llum les diferències entre ERC i JxCat sobre com iniciar la legislatura amb el candidat de JxCat, Carles Puigdemont, de nou al capdavant del Govern.





La jornada a la Cambra ha començat amb Torrent anunciant l'ajornament, el que ha motivat un comunicat de JxCat en què lamentava la decisió i criticava que no se'ls havia consultat una decisió d'aquesta magnitud.





El comunicat ha començat un matí de dimarts amb retrets creuats; en primer lloc, perquè els dos grups no es posaven d'acord en si Torrent havia comunicat o no a l'principal interessat, Carles Puigdemont, que s'ajornava el ple.





PUIGDEMONT NO CONTESTA





Torrent ha telefonat al candidat a Puigdemont cinc vegades sense poder contactar amb ell, mentre que des de la candidatura de JxCat s'ha assegurat que el candidat no li constaven aquestes trucades.





Després d'aquest primer picabaralla, responsables dels dos grups han comparegut davant els mitjans per donar la seva versió: el portaveu d'ERC, Sergi Sabrià, ha defensat que l'ajornament és la decisió més idònia per garantir que pròximament es pugui investir Puigdemont de manera " eficaç i eficient ".





A la poca estona ha comparegut la portaveu de JxCat, Elsa Artadi, intentant que Torrent i el seu partit, ERC, reconsideressin l'ajornament: "Estarem tota l'estona que calgui", però el ple no s'ha arribat a celebrar.





"AMPARO" DE TORRENT





La confiança entre els dos grups va començar a truncar-dilluns al matí quan Puigdemont, sense avisar, va registrar un escrit al Parlament en què demanava "empara" a Torrent per ser investit amb totes les garanties.





ERC va sentir que JxCat posava tota la pressió a Torrent, una pressió afegida a la que ja havien posat el Govern central i el Tribunal Constitucional advertint que el ple només es podia celebrar si Puigdemont acudia.





Els republicans assenyalen les conseqüències que hagués tingut celebrar el ple: Torrent hagués incorregut en desobediència al TC i s'hagués obert un procés judicial que se sumaria a les desenes que ja hi ha oberts contra els consellers cessats i contra exmembres de la Mesa del Parlament.





Per contra, JxCat defensa que tenien un acord des de fa temps amb ERC perquè la Presidència del Parlament a fora per als republicans i que, a canvi, s'havia de investir Puigdemont, i senten que no han complert la segona part del pacte.





En paral·lel a les discrepàncies de JxCat i ERC, la CUP s'ha posicionat més a prop dels primers que dels segons: ha advocat per la "desobediència" considerant que el ple s'havia de celebrar malgrat les conseqüències que hagués comportat.





DESACORD PÚBLIC





L'escenificació d'aquest desacord entre l'independentisme s'ha visualitzat a les 15 hores: els 4 diputats de la CUP han entrat uns minuts a l'hemicicle a l'hora en què s'havia previst el ple, en senyal de protesta.





Per la seva banda, JxCat ha amagat amb fer-ho; i ERC ni s'ho ha plantejat, fent pinya així amb Torrent.





En els propers dies hauria de començar a dilucidar com l'independentisme afronta la situació -aquest dimarts ERC ha parlat d'uns "deu dies" per trobar una solució-.





A més, el Parlament presentarà al·legacions al Constitucional i esperen que el tribunal els doni la raó i obri una via per investir Carles Puigdemont.