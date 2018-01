L'independentisme ja no és compacte

Algunes coses han succeït en el que havia de ser el ple d'investidura de Carles Puigdemont, al Parlament de Catalunya. El seu president, Roger Torrent, no sense raons ha pres la decisió d'ajornar el ple. Una decisió que ha deixat al descobert les greus diferències entres JuntsxCatalunya i ERC.





La imatge de Puigdemont prenent unes cerveses a Brussel·les amb un grup de persones, les seves compareixences diàries en els mitjans de comunicació, a les xarxes socials, la seva participació en conferències i la seva tossuderia de seguir creient-se el legítim president, "Jo o el caos", el insensat de la seva postura, la seva actitud personalista que està per sobre de la ciutadania, i aquesta Catalunya que ell diu defensar, no agrada gens als republicans.





ERC està cansada de Puigdemont i les seves aventures. Mentre Junqueras segueix a la presó, Puigdemont està tranquil·lament a Brussel·les i abonant la seva figura de màrtir. Els republicans no volen que un altre president d'ERC, cas de Carmen Forcadell sigui imputat per desobediència. Fins aquí hem arribat, diuen en privat algunes fonts. No volen saltar-se la legalitat, desitgen que la normalitat institucional torni de nou al país.





Al sector dur -inclosos els independents de la llista- del JuntsxCalunya / PDeCAT, no li ha agradat la decisió del president del Parlament, fins i tot van arribar a dir que acudirien a l'hemicicle, encara que el ple no es celebrar-se.





Finalment no ho van fer. Només els quatre diputats de la CUP van fer acte de presència. Els cuperos no han assumit que només compten amb quatre diputats -valiosos, sí-, però que no poden marcar l'agenda política com han vingut fent en l'anterior legislatura, amb els resultats que tots coneixen. Són altres temps i cal canviar el xip.





Mentre tot això succeïa dins de l'edifici del Parlament, als voltants -després dins- del Parc de la Ciutadella, on hi ha el Parlament es manifestaven els ciutadans, amb alguns moments de tensió entre aquests i els Mossos, després de trencar el cordó policial. Alguns diputats han hagut de sortir escortats, no sense abans ser convenientment insultats.





El que ha passat aquest dimarts posa de manifest diverses coses: el bloc independentista té greus fissures. Puigdemont comença a ser més qüestionat que mai, per molt que en públic manifestin que segueix sent el candidat. Buscaran un altre si no vol que la situació s'agreugi més. De nou la CUP -el seu grup juvenil- crida a l'acampada indefinida al recinte del Parlament. Han pres de nou el carrer ?. Això és molt perillós, per molt pacífics que diguin actuar. ¿Se li han escapat la situació de les mans als independentistes ?. Què van a fer els mossos? . El que ha quedat clar és l'espectacle vergonyós i la pèssima imatge que s'està donant de Catalunya. ¿Li importa això a algú ?, ja veurem.





Puigdemont s'està quedant cada dia més sol que la una. És un polític imprevisible, li queden ja al barret de copa pocs cops d'efectes, i igual, veient com està el panorama fa un penúltim cop d'efecte, torna a Catalunya per ser detingut i passa a la història com el president màrtir per defensar Catalunya de l'Espanya franquista. No cal descartar aquesta possibilitat. Si no és president, una cosa ha de ser ¿màrtir ?, ha de creure que només aquests han fet història.