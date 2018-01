La revista 'Time' inclou a Puigdemont entre els "fugitius geopolítics" més buscats

La revista nord-americana 'Time' ha inclòs l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont entre els cinc "fugitius geopolítics" més buscats a 2018, al costat de Julian Assange, el turc Fethulá Gulen, l'exprimer ministre kosovar Ramush Haradinaj i el georgià Mikhaïl Saakaixvili.





Puigdemont encapçala l'article dels cinc fugits que han "captat" l'atenció internacional, segons la revista nord-americana, en la qual descriuen la situació política a Catalunya i recorden que l'expresident va promoure un referèndum en contra del que estableix la Constitució.





"Davant possibles càrrecs per rebel·lió i sedició, Puigdemont va fugir a Brussel·les i aquí roman des de llavors", resumeix la publicació, que descriu la voluntat del líder d'JxCat de ser investit en la distància com la voluntat de "governar per Skype, al que Madrid va dir no ".





'Time' també explica que l'independentisme liderat per Puigdemont va desafiar una Constitució que, el 1978, va comptar amb el suport de "més del 90% dels catalans" i va establir com a "il·legal" que una regió declari la independència d'Espanya sense canviar la carta Magna.





La publicació conclou que el resultat de les eleccions del 21 de desembre demostra que el moviment independentista es manté i apunta que potser "un dia Madrid es vegi obligada a permetre un referèndum legal, estigui o no Puigdemont".





Al costat de Puigdemont, la revista destaca a Julian Assange, fundador de WikiLeaks, que roman reclòs des de mitjans de 2012 a l'Ambaixada de l'Equador al Regne Unit, en què es va refugiar per evitar un potencial trasllat a Suècia.





Assange va al·legar llavors que, tot i que les indagacions sueques giraven al voltant de presumptes delictes sexuals, no estava garantit que no fos un pas previ a una extradició als Estats Units per ser jutjat per la filtració de desenes de milers de documents secrets.





També a Fethulá Gulen, considerat pel Govern turc com el 'cervell' de l'intent colpista de juliol de 2016 i exiliat actualment als Estats Units. Turquia ha reclamat sense èxit la seva extradició a les autoritats nord-americanes.





Un altre dels "més buscats" és l'exprimer ministre kosovar Ramush Haradinaj, que va ser acusat d'orquestrar la massacre de serbis durant la seva etapa al capdavant de l'Exèrcit d'Alliberament de Kosovo.





Encara que va ser absolt en dues ocasions per la Justícia internacional per falta de proves, Sèrbia li reclama per jutjar-lo en els seus propis tribunals pels presumptes delictes.





Finalment, tanca la llista, Mikhaïl Saakaixvili, que va passar de ser el rostre de la revolució georgiana de 2003 a un destacat líder de l'oposició a Ucraïna, on està acusat de donar suport a grups armats. Saakaixvili va aconseguir una simbòlica victòria al desembre de 2017 a l'escapar d'un furgó policial a Kíev, recolzat per un grup de simpatitzants.