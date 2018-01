Tretze ferits lleus durant la concentració davant del Parlament

Concentrats davant del Parlament el dia de la investidura ajornada de C.Puigdemont / EUROPA PRESS



El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha atès durant aquest dimarts a la tarda a 13 persones per ferides lleus durant la concentració davant del Parlament.





D'una banda, ha atès una desena de mossos per contusions lleus, segons ha informat el SEM. I hi ha altres tres atesos: un, per traumatisme lleu i al qual s'han donat d'alta allà mateix; un altre, per contusió de genoll i que han trasllat al centre sanitari Pere Camps; i el tercer té una fractura de clavícula menys greu, per la qual ha anat a l'Hospital del Mar.