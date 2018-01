Carod-Rovira veu amb "estupefacció" l'actuació dels independentistes

Carod-Rovira, estupefacte amb l'independentisme català





L'expresident d'ERC i exvicepresident de la Generalitat de Catalunya Josep-Lluís Carod-Rovira ha afirmat que veu "amb una barreja d'estupefacció, d'incomprensió i desconcert" l'actuació de la part independentista perquè "hi ha coses que no s'estan fent bé", encara que ha reconegut que el context no és "gens fàcil", de "repressió de l'Estat espanyol que arriba a uns límits màxims".





En una entrevista a Onda Vasca Carod-Rovira s'ha referit a la decisió del president del Parlament, Roger Torrent, de posposar el ple d'investidura "davant el que es venia a sobre", perquè suposaria que es encausara a la Mesa de la Cambra, la prolongació de l'estada a la presó dels que estan la presó i la volta centres penitenciaris d'alguns diputats amb mesures condicionals.





A més, creu que, si s'hagués investit Carles Puigdemont telemàticament, seria de "caràcter més polític simbòlic icònic" que "real i efectiu".





"Des d'aquest punt de vista, ha evitat tot això", ha afegit.





Segons la seva opinió, l'independentisme, "des del punt de la direcció política i institucional, té un problema greu de relat, de guió i d'administració del temps".





"Hi ha gent a la presó, hi ha gent que ha de pagar multes i hi ha gent que està a l'exili. Per això, un esperava, potser, més visió política de més llarg abast i no esperar a l'últim moment per prendre certes decisions que no ajuden a l'avanç del moviment ", ha indicat.





Tot i això, creu que, "per errors que es cometin" des de l'independentisme, "al final, sempre hi ha un Govern d'Espanya que ens dóna un cop de mà i comet alguna barbaritat, amb la qual cosa la societat catalana torna a fer pinya i torna a avançar".





"Hi ha un problema de relat que existeix, com a mínim, des de l'1 d'octubre i cal saber administrar el calendari en funció de la força social de què disposes", ha indicat.





Josep-Lluís Carod-Rovira ha dit que ha de ser el propi Carles Puigdemont el que decideixi si vol tirar-se una banda i, després, saber si tots els partits estan d'acord amb aquesta decisió.





"No sembla que JxCat estigui molt d'acord amb la decisió que Puigdemont faci un pas al costat ni tampoc sembla que la CUP estigui d'acord, amb la qual cosa, un altre candidat difícilment a hores d'ara podria aconseguir la majoria", ha subratllat.





No obstant, ha advertit que, "si això no és així", s'aniria a altres eleccions catalanes.