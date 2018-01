L'odissea d'obtenir el NIE: estrangers paguen per obtenir cita prèvia

Cues a comissaria



La tardança per obtenir cita prèvia per a tràmits del DNI, el passaport o el NIE (Número d'Identitat Estranger) pot trigar fins a dos mesos, cosa que dificulta renovar els documents oficials necessaris per a la vida administrativa i laboral. Segons testimonis i fonts consultades per Catalunyapress, això ha motivat que hagin proliferat la picaresca en les cues de comissaria i l'oferiment d'arreglar els tràmits d'estrangeria per uns cent euros.





Un advocat d'una assessoria jurídica especialitzada en temes d'estrangeria ha explicat que es tracta d'un "tràfic de cites il·legals". Reconeix que ha sentit que hi ha despatxos d'advocats que actuen així, si bé en desconeix el procediment.





El que fan, explica l'expert, és "comprar cites i revendre, el que és contrari al sistema perquè el procediment de cita prèvia és públic i fan negoci amb això". Es tracta d'un "mercat negre" que, segons la seva experiència, ha augmentat en els últims anys.





L'ODISSEA DEL NIE





Clara L. és una jove francesa de 24 anys que va arribar a Barcelona a finals de novembre amb intenció de buscar un lloc de feina, el que va aconseguir per al febrer. En intentar obtenir el NIE per treballar a Espanya, va intentar aconseguir cita prèvia per Internet a comissaria.





No hi havia cites disponibles i va aconseguir una cita al mes següent a Tarragona. Un cop allà, li van explicar que no tenien competència territorial per als qui viuen fora de la província de Tarragona.





Aquesta mateixa setmana, Clara L. va ser a quatre comissaries a les sis del matí per fer cua. "Així ho fan més persones que no tenen cita i necessiten el NIE. Uns arribaven a les quatre del matí a la comissaria per fer cua".





"La resposta que em vaig trobar sempre va ser la mateixa: necessites cita prèvia, si no, no passes. De vegades, després de refrescar la pàgina web de cites prèvies, hi ha cites per al mes següent o el següent, però els que acaben d'arribar i de trobar una feina no poden aconseguir cita ràpidament i llavors no poden contactar sense el NIE. També ho he intentat per telèfon, trucant a les comissaries, i no hi ha hagut manera ".





La Clara va conèixer una "solució màgica: pagar 100 euros a una agència o un advocat, perquè ells sí que poden obtenir una cita la setmana següent".





Indignada, va decidir no realitzar aquest tràmit: "Això no és igualtat, no és llibertat de circulació dels treballadors a la Unió Europea i no respecta el dret de cada persona a treballar". La Clara encara sent "enfadada" per aquesta situació que considera injusta, i va decidir tornar a França, on resideix.









MÉS CASOS





Altres persones, davant l'odissea burocràtica, sí que han optat per desemborsar diners a canvi d'agilitar els tràmits. És el cas de Jonn J., que va venir va arribar a Barcelona el 3 d'octubre amb un visat d'estudis.





"En el consolat de Los Angeles em van dir que només necessitava anar a la comissaria per realitzar uns tràmits per aconseguir NIE i TIE (Targeta d'Identitat d'Estranger) i que tenia un mes per fer-ho", recorda Jonn.





"El que no m'havien dit era que necessités obtenir l'empadronament primer, ja que per obtenir el padró cal aconseguir habitatge. El mercat immobiliari no és gens fàcil avui en dia a Barcelona i vaig trigar gairebé un mes per trobar una habitació temporal".





Primer es va empadronar i després va demanar cita per obtenir el NIE/TIE. Ja era la segona setmana de novembre. Tenia permís per estar al país 90 dies, però eren insuficients per arreglar tota la documentació que necessitava.





Tenir cita per al NIE li resultava impossible: "Ho vaig intentar centenars de vegades i només aconseguia cita als afores, però el problema era que als afores no realitzaven tràmits per al NIE/TIE per a gent vivint a Barcelona".





"Fer aquest tràmit té fama de ser complicat, si es comet algun error cal demanar una altra cita per tornar a omplir la documentació correctament, així que vaig decidir contractar una advocada".





"Els estrangers que coneixia em deien el mateix: els advocats poden aconseguir una cita a només uns dies", afegeix Jonn, que, si s'escau trigar uns dies després de pagar 90 euros. Els va pagar "enfadat" no tant per la quantitat sinó perquè el tràmit hauria de ser gratis.





POLICIA





El portaveu del Sindicat Unificat de Policia (SUP), Ramón Cosío, reconeix que la manca de personal a les comissaries dificulta que es puguin renovar documents com el DNI en terminis més curts, però desconeix que hi hagi agències que ho agilitin a canvi de diners.





"És la primera vegada que tinc coneixement d'aquestes gestions i no sé si està regulat, si es fa serà perquè està contemplat, no perquè es faci de forma fraudulenta", assenyala Cosío.





La manca de personal en el Cos Nacional de Policia (CNP) no és només per resoldre els tràmits de DNI, passaport i NIE, sinó que és una cosa generalitzada en els diferents departaments: investigació, policia científia, antiavalots, prevenció ... "La seguretat pública ha de ser presa seriosament perquè sigui de qualitat ", protesta Cosío.









SENSE PREVISIÓ





Sobre tràmits com el DNI o el passaport, el representant sindical de la Policia reconeix que és probable que els ciutadans no recordin quan caduca el document ( "Ni jo ho recordo", confessa), però el que és cert és que en èpoques com Nadal o les vacances d'estiu aquests tràmits augmenten, és una cosa prevista.





Segons l'opinió de Cosío, "l'Estat hauria d'augmentar els recursos humans i materials en aquestes èpoques, i ha d'haver tècnics dins de l'Administració que prevegin aquestes situacions. Hauria de ser assumible, com demanar cita per al metge".





Segons dades del SUP, a Espanya hi ha 10.000 agents menys del CNP que el 2011, i en l'actualitat hi ha prop de 64.000 policies.





"Es van posant pegats, treus d'un lloc i poses en un altre, però cal una plantilla estable, sense malgastar però sense escatimar", afirma Cosío.





FALTA DE PERSONAL





El secretari general de Comissions Obreres al Ministeri de l'Interior, Fernando García, reconeix també que "evidentment, la manca de personal és el primer motiu del col·lapse en els dos últims anys" a l'ara d'obtenir o renovar documents com el DNI i el NIE.





García representa el personal del CNP que no és policia, sobretot treballadors de documentació i administració. Segons les seves dades, en els dos últims anys els majors col·lapses s'han donat en comissaries de Madrid, Catalunya, Cadis, Sevilla i Euskadi.





El temps d'espera s'ha reduït una mica a Barcelona, però segueix sent greu en localitats de la província com Sant Cugat o Castelldefels, on s'està donant cita per a 60 dies per renovar el DNI.





En el cas del passaport, l'espera és menor però passa que si una persona ha de renovar els dos documents, per fer el passaport primer ha de tenir el DNI al dia.





Els motius són la mala política d'organització i la no distribució de personal segons la càrrega de treball, ja que funciona al lliure albir del responsable policial de torn.





El sindicat ha sol·licitat un augment de 300 persones en dos anys, de les quals de moment han col·locat a menys de la meitat, però aquest increment continua sent insuficient.





A això s'afegeix que amb la posada en marxa del DNI electrònic es va actualitzar l'aplicació informàtica però el sistema informàtic es col·lapsa, de manera que el tràmit pot trigar més. "Cal entendre la pressió dels empleats públics, que reben a un ciutadà que vol, amb raó, un servei àgil, ràpid i de qualitat per part de l'Administració, que a més sol anar en horari de treball i amb presses".





El DNI o el NIE són un document "indispensable" i no és de rebut responsabilitzar al ciutadà de la manca de previsió. S'hauria de fer en un termini màxim de 10 dies, o de 20 dies si es tracta d'un període punta amb moltes sol·licituds.





"TOTA LA VIDA HA HAGUT PICARESCA"





Segons la seva opinió, amb una millor organització de la feina es podria solucionar, o fins i tot amb una comissaria a la qual s'atenguessin els casos certificats d'urgències, com la necessitat de renovar el DNI per assumptes notarials, o per a un contracte de treball, no únicament per a viatges.





Preguntat sobre la facilitat per agilitzar les cites a canvi de diners, García sosté que "no hi ha proves ni constància, però és cert que tota la vida ha hagut picaresca". "Hi ha persones que van a fer cua davant la comissaria a les cinc del matí per agafar número, i després venen el seu número". Almenys així ho ha fet arribar algun ciutadà al funcionari quan arriba el seu torn i és atès.