Alicia Koplowitz entra en ACS en plena OPA per Abertis

Alicia Koplowitz ha entrat en el capital social d'ACS en l'últim trimestre de 2017, coincidint amb la 'batalla' d'opes que aquest grup manté amb la companyia d'autopistes italiana Atlantia per fer-se amb Abertis.





L'empresària ha pres posicions en el grup que presideix Florentino Pérez a través de la seva societat d'inversió de capital variable (SICAV) i per valor de mig milió d'euros.





En paral·lel, Alicia Koplowitz va tornar a invertir a Abertis en els tres últims mesos de l'any. Al tancament de l'exercici comptava amb accions de la companyia de concessions per valor de 1,11 milions d'euros, segons consta en els registres de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).





La firma d'inversió de l'empresària ja va tenir en cartera títols del grup que dirigeix Francisco Reynés durant el segon trimestre de l'any passat, coincidint amb l'inici de la 'guerra' d'ofertes.





Koplowitz aposta ara també per ACS just quan el grup està pendent que la seva oferta per Abertis aconsegueixi l'autorització de la UE i s'aprovi pel supervisor del mercat espanyol, el que el mercat espera per a la setmana que ve.





L'empresària també s'incorpora a la constructora a la seva cartera de valors en renda variable espanyola després del nomenament de Marcelino Fernández Verds com a conseller delegat, i mentre el grup segueix creixent amb la consecució de nous projectes en els seus dos primers mercats, Amèrica del Nord i Austràlia.