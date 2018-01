El MWC 2018 espera rebre uns 108.000 assistents

El Mobile World Congress (MWC) 2018 espera al voltant d'uns 108.000 assistents, la mateixa xifra registrada durant l'edició de l'any passat, procedents del voltant 200 països, en un congrés mundial que se celebrarà del 26 de febrer a l'1 de març al recinte de Gran Via de Fira de Barcelona.





El conseller delegat de GSMA -l'associació que agrupa la indústria mòbil i que impulsa el esdeveniment-, John Hoffman, ha explicat en roda de premsa que aquesta tretzena edició a Barcelona comptarà amb més de 2.300 expositors i més de 170 delegacions internacionals i calcula un impacte econòmic de 471 milions d'euros i 13.000 llocs de treball temporals.





Des de la primera edició del MWC a Barcelona el 2006, Hoffman ha emfatitzat que la fira del mòbil ha generat un impacte econòmic de fins a 4,4 bilions d'euros i ha creat al voltant de 115.000 treballs a temps parcial, pel que ha recalcat que aquest esdeveniment és "un important aspecte per a l'economia" de la capital catalana i que se senten orgullosos d'haver contribuït.





El responsable de màrqueting de la GSMA, Michael O'Hara, ha explicat que en aquesta edició els ponents no seran tan coneguts com el van ser en edicions passades, que va comptar amb el fundador de Facebook o el conseller delegat de Netflix, però tindran un " millor impacte "en analitzar en profunditat les innovacions que afecten el sector tecnològic i, especialment, el del mòbil, com la quarta revolució industrial, el 5G, la intel·ligència artificial o el consumidor digital.





Amb unes 2.300 empreses a la fira, cosa que representa un augment de l'1% respecte a l'edició de l'any passat, O'Hara ha insistit que no estan motivats en tenir el "major programa", però que prefereixen comptar amb els millors professionals i assistents del sector.





L'edició 2018 del MWC, que porta per lema 'Creating a Better Future ", pretén mostrar el compromís de la GSMA amb els compromisos de desenvolupament sostenible de l'ONU, com la igualtat de gènere, l'educació de qualitat i el treball de qualitat i el desenvolupament econòmics.