Puigdemont sobre els seus missatges a Comín: "Sóc humà"

Puigdemont confirma la veracitat dels missatges.





L'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha confirmat la veracitat dels missatges enviats al exconseller de Salut, Toni Comín, afirmant que és "humà" i que hi ha moments en què "dubte".





Puigdemont ha criticat la publicació de la captura de pantalla de Comín, en la qual es podien veure uns textos enviats a l'exconseller en què afirmava que el procés estava "acabat", que Moncloa havia "triomfat" i que els seus els havien sacrificat.





El cap de llista de JxCat ha expressat que ell és periodista i que per això entén que hi ha límits com la privacitat "que mai s'han de violar", en relació a la publicació en el programa d'AR, a Telecinco, dels missatges que va fer arribar a Comín aquest dimarts.









Així, ha volgut reivindicar que és el President i que per això no es farà enrere, per "respecte, agraïment, i compromís amb els ciutadans i el país".