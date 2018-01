Sixte Cambra (Port de Barcelona) assegura que el procés no afecta el trànsit de creuers

Sixte Cambra, president del Port de Barcelona / Moisès B. Martínez





El Port de Barcelona aporta a l'economia catalana un total de 9.262.000 d'euros, fet que suposa un 5,7% del PIB i un 5,4% de l'ocupació a Catalunya.





Així ho ha destacat el president del Port de Barcelona, Sixte Cambra, en la seva intervenció en el cicle 'Dinars Cambra', on ha destacat el valor afegit de les mercaderies que gestiona l'enclavament.





També ha destacat la importància del tràfic de creuers per a l'economia, la seva consolidació i "desestacionalització".





Cambra ha realitzat un repàs de les xifres de Port, que ha qualificat de "salt d'escala", més enllà d'un simple creixement.





"Es podrà parlar d'un creixement extraordinari si hagués causa d'una situació conjuntural, però les xifres representen un salt d'escala", ha destacat.





Dins d'aquesta xifra i com a clúster industrial, el Port fa una aportació a l'economia catalana de 3.530 milions d'euros, el 1,7% del PIB, generant 41.200 llocs de treball, el que es tradueix en l'1,1% de l'ocupació a Catalunya .





Cambra també ha destacat que el Port de Barcelona s'encamina el 28% del comerç exterior de l'Estat, un 31% en valor de mercaderies. "Això posa en evidència la importància de la mercaderia de valor del Port".





El president del Port ha ressaltat tres factors clau per a aquest 'salt d'escala': l'ampliació, el desenvolupament del port en xarxa i la competitivitat de la cadena logística.





"El port no tenia capacitat per gestió el trànsit que hem aconseguit en 2017. La rendibilitat d'aquesta inversió està més que justificada a la llum dels resultats", ha destacat.





CREUERS





Pel que fa als creuers, Cambra ha destacat l'impacte econòmic d'aquesta activitat amb dades actualitzades: "L'impacte econòmic dels creuers ha estat de 1.000 milions en ingressos; 9.000 llocs de treball i 512 milions de PIB ".





També ha volgut assenyalar que una de les grans estratègies del Port de Barcelona és consolidar la fidelització de les navilieres: "Quatre grans grups té el 95% del total. La nostra estratègia és aconseguir consolidar-nos com a port base", amb l'objectiu que les navilieres inverteixin en el propi port, més enllà de les escales.





Cambra ha destacat la "desestacionalització del tràfic de creuers", ja que ha crescut el nombre de creueristes en temporada baixa.





Preguntat per l'impacte de la crisi política catalana en el flux de creueristes, Cambra ha destacat que no s'ha notat.





A falta de xifres definitives, ha avançat que el trànsit de creuers "ha augmentat en un 60% al gener de 2018, no s'ha vist afectat per aquests esdeveniments, encara que ha matisat que els creuers es tanquen amb molta antelació.





CAMBRA S'ACOMIADA





Sixte Cambra va anunciar el passat 14 de desembre de 2017 que no renovaria el seu càrrec. Una decisió presa per "motius personals" i que es va fer pública abans de les eleccions del 21D per deixar clar que la seva sortida era aliena al resultat que sorgiria en aquests comicis al Parlament.





El pròxim Govern haurà de designar un nou president del Port. Cambra és president del Port de Barcelona des de gener de 2011, en substitució de Jordi Valls.





Cambra ha mostrat el seu optimisme en el futur del Port a la llum de les xifres i ha lamentat que malgrat el seu impacte econòmic a Barcelona ia tot Catalunya, les notícies relacionades amb aquesta infraestructura no teiene la repercussió que deurien.





"No preveiem que sigui la tònica de l'any, però ens anima a pensar que podrem consolidar el 2018 el posicionament aconseguit en 2017", ha destacat.





El Port de Barcelona va registrar un benefici net de 50 milions d'euros el 2017, fet que va suposar un creixement dels guanys d'un 50% respecte a l'any passat, quan el resultat es va situar en els 33,4 milions.